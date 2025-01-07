Умер известный бард Вадим Мищук

Вадим Мищук родился 5 июля 1956 года в Риге, жил в Москве. Окончил Рижский политехнический институт. Долгое время с братом – Валерием Мищуком – играли в группе „Домино“ (1977-1989). С 1989 года братья Мищуки регулярно выступали как дуэтом, так и поодиночке, а также в составе бардовского ансамбля „Песни нашего века“ и в составе трио „Под мухой“ с Леонидом Сергеевым. Они были постоянными участниками проекта „Песни нашего века“. Валерий умер 14 августа 2022 года.