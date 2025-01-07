Британская дрэг-королева и победительница реалити-шоу The Vivienne скончалась в возрасте 32 лет: что известно

Смерть селебрити подтвердили 5 января этого года. Агент Джеймса заявил, что он „умер на выходных“, и что пока любые другие подробности сообщаться не будут.

„Полиция расследовала все обстоятельства смерти 32-летнего мужчины и пришла к выводу, что подозрительных обстоятельств нет. Для коронера будет подготовлен соответствующий отчет“, - заявил представитель звезды.

Что известно о The Vivienne

К слову, дрэг-квин - человек, обычно мужчина, который одевается в дрэг (одежда, присущая противоположному полу), и часто ведет себя преимущественно женственно, в рамках женской гендерной роли.

Исполнительница стала известной благодаря участию и победе в реалити-шоу RuPaul’s Drag Race UK. Она взяла такой псевдоним, поскольку часто носила одежду от британского дизайнера Вивьен Вествуд.

В соцсетях коллеги чтят память Уильямса, публикуя соответствующие посты. В публикациях артиста называют „маяком креативности и аутентичности“, а также подчеркивают, что The Vivienne „воплощала образ настоящего чемпиона“.

Американская исполнительница Мишель Визаж назвала Джеймса „маяком для многих“ и добавила, что будет по нему скучать.

Уильямс родился в Северном Уэльсе и перебрался в Ливерпуль в 16 лет. Он посещал школу Rydal Penrhos в Colwyn Bay, имел ромское происхождение.

Начало его карьеры пришлось на 2015 год. Будущая знаменитость работал в разных барах и оказался в списке лучших вместе с другой дрэг-исполнительницей Ла Вуа. Впоследствии он снялся в британском реалити-сериале RuPaul’s Drag Race UK, где одержал победу.

После успеха в реалити в карьере исполнителя начался новый этап. В январе 2022 года The Vivienne снялась в сериале Channel 4 „Celebrity Hunted“. В апреле того же года она присоединилась к съемкам 7-го сезона RuPaul’s Drag Race All Stars, где бывшие победители франшизы боролись за титул „Королева всех королев“.

Позже Уильямс стал британским амбассадором для американского реалити-сериала RuPaul’s Drag Race. Также он стал первым дрэг-артистом, который участвовал в „Танцах на льду“ в 2023 году.