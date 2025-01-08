У финалиста Eesti Laul возникли разногласия с фанатом „Евровидения“: я в шоке, что обо мне распространяют ложную информацию

Яанек Валгепеа прошел в финал Eesti Laul с песней „Frozen“. В понедельник вечером в социальных сетях он вступил в жаркий спор с одним из фанатов конкурса "Евровидение“, составившего на Youtube свой рейтинг песен. В частности, фанат разместил видеоролик, в котором оценивал песни конкурса Eesti Laul. Трек Яанека „Frozen“ занял в его рейтинге четвертое место, получив как похвалу, так и пару критических замечаний.

„Мне это нравится, это такая… классная песня. У нее хорошая и запоминающаяся мелодия, ее приятно слушать. В то же время певец немного переигрывал, к тому же он о**срал Сесилию“, - прокомментировал песню Яанека составитель рейтинга.

Составитель рейтинга также обратил внимание на тот факт, что до этого Яанек написал в соцсетях, что, по его мнению, песня Сесилии „Rollercoaster“, прошедшая народное голосование, слабее, чем представленная в прошлом году на конкурсе Eesti Laul композиция „Fomo“. В своей публикации Яанек посоветовал поклонникам голосовать за песню, а не за исполнителя.

Все это не осталось незамеченным для самого Яанека. Он написал об этом в своем аккаунте в Instagram. „Спасибо за хорошее место в рейтинге, но я искренне шокирован тем, что обо мне публично распространяется ложная информация. Я прошу принести публичные извинения всем участникам и удалить это видео. Если эта проблема не будет решена, возможно, мне придется предпринять дальнейшие шаги“, — написал Яанек в социальных сетях.