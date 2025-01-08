Культура
08.01.2025, 10:00

У финалиста Eesti Laul возникли разногласия с фанатом „Евровидения“: я в шоке, что обо мне распространяют ложную информацию

 
Яанек участвует в конкурсе с песней „Frozen“
Яанек участвует в конкурсе с песней „Frozen“
ФОТО: Ken Mürk | Pressimaterjalid: ERR

Теперь, когда объявлены все 16 финалистов Eesti Laul 2025, поклонники самого известного эстонского песенного конкурса составили рейтинг своих фаворитов. Однако при составлении музыкального ТОПа возникли разногласия с одним из финалистов Eesti Laul.

Яанек Валгепеа прошел в финал Eesti Laul с песней „Frozen“. В понедельник вечером в социальных сетях он вступил в жаркий спор с одним из фанатов конкурса "Евровидение“, составившего на Youtube свой рейтинг песен. В частности, фанат разместил видеоролик, в котором оценивал песни конкурса Eesti Laul. Трек Яанека „Frozen“ занял в его рейтинге четвертое место, получив как похвалу, так и пару критических замечаний.

„Мне это нравится, это такая… классная песня. У нее хорошая и запоминающаяся мелодия, ее приятно слушать. В то же время певец немного переигрывал, к тому же он о**срал Сесилию“, - прокомментировал песню Яанека составитель рейтинга.

Яанек поделился скриншотом видео на YouTube

Составитель рейтинга также обратил внимание на тот факт, что до этого Яанек написал в соцсетях, что, по его мнению, песня Сесилии „Rollercoaster“, прошедшая народное голосование, слабее, чем представленная в прошлом году на конкурсе Eesti Laul композиция „Fomo“. В своей публикации Яанек посоветовал поклонникам голосовать за песню, а не за исполнителя.

Все это не осталось незамеченным для самого Яанека. Он написал об этом в своем аккаунте в Instagram. „Спасибо за хорошее место в рейтинге, но я искренне шокирован тем, что обо мне публично распространяется ложная информация. Я прошу принести публичные извинения всем участникам и удалить это видео. Если эта проблема не будет решена, возможно, мне придется предпринять дальнейшие шаги“, — написал Яанек в социальных сетях.

Затем он подробно объяснил ситуацию, показанную на видео. Певец был добавлен ​​в фан-группу Instagram „Frozen - Janek to Eurovision“, в которой насчитывается 56 подписчиков-поклонников "Евровидения". „В день открытия всенародного голосования некоторые члены группы поделились своими мыслями о том, за кого они проголосовали. Некоторые из них сказали: „Я голосовал за Сесилию“. В этом контексте я выразил свое личное мнение о том, за кого я голосовал. В частности, я поделился своим мнением, что песня Сесилии в этом году не кажется такой сильной, как песня прошлого года. Я думаю, что имею право разделить эту точку зрения“, — сказал Яанек, добавив, что ему понравилась конкурсная песня Сесилии „Fomo“.

Пост Яанека в социальных сетях

Финалист Eesti Laul подчеркнул, что, хотя многие голосуют именно за исполнителя, он считает, что важно голосовать за песню, учитывая ее качество и значимость.

„При всем уважении, Сесилия — невероятная артистка, и я полностью поддерживаю право каждого на собственное мнение, в том числе и мое. Важно отметить, что я не высказал это мнение публично. Один из друзей решил истолковать и придать красок моим личным сообщениям, представив их как попытку подорвать авторитет другого артиста и повлиять на голосование“, - написал музыкант, вышедший в финал с песней „Frozen“.

Яанек продолжил: „Когда, по всей вероятности, были поданы десятки тысяч голосов, вы действительно думаете, что мои личные комментарии могли повлиять на ее шансы по продвижению? Если да, то я не согласен и сочувствую вам. Утверждение, что я "о**срал Сесилию — позорная ложь“.

Пост Яанека в соцсетях.

Он призвал всех успокоиться и напомнил, что все дело в обычной конкуренции, которая никогда не закончится. "То количество ненависти, которую я вижу, иногда направленной на людей только потому, что у них разные вкусы или их любимая песня не соответствует требованиям, действительно шокирует. Вместо этого давайте сосредоточимся на том, чтобы делиться любовью, толерантностью и добротой“, — резюмировал он.

Если вернуться к рейтингу, опубликованному фанатами на YouTube, то к вечеру понедельника он претерпел изменения и Янек, ранее занимавший 4-е место, из негласного соревнования выбыл. Когда один из комментаторов указал на это, создатель рейтинга ответил ему, что из-за скандала Яанека пришлось вырезать из видео.

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