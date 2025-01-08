У финалиста Eesti Laul возникли разногласия с фанатом „Евровидения“: я в шоке, что обо мне распространяют ложную информацию
Теперь, когда объявлены все 16 финалистов Eesti Laul 2025, поклонники самого известного эстонского песенного конкурса составили рейтинг своих фаворитов. Однако при составлении музыкального ТОПа возникли разногласия с одним из финалистов Eesti Laul.
Яанек Валгепеа прошел в финал Eesti Laul с песней „Frozen“. В понедельник вечером в социальных сетях он вступил в жаркий спор с одним из фанатов конкурса "Евровидение“, составившего на Youtube свой рейтинг песен. В частности, фанат разместил видеоролик, в котором оценивал песни конкурса Eesti Laul. Трек Яанека „Frozen“ занял в его рейтинге четвертое место, получив как похвалу, так и пару критических замечаний.
„Мне это нравится, это такая… классная песня. У нее хорошая и запоминающаяся мелодия, ее приятно слушать. В то же время певец немного переигрывал, к тому же он о**срал Сесилию“, - прокомментировал песню Яанека составитель рейтинга.
Составитель рейтинга также обратил внимание на тот факт, что до этого Яанек написал в соцсетях, что, по его мнению, песня Сесилии „Rollercoaster“, прошедшая народное голосование, слабее, чем представленная в прошлом году на конкурсе Eesti Laul композиция „Fomo“. В своей публикации Яанек посоветовал поклонникам голосовать за песню, а не за исполнителя.
Все это не осталось незамеченным для самого Яанека. Он написал об этом в своем аккаунте в Instagram. „Спасибо за хорошее место в рейтинге, но я искренне шокирован тем, что обо мне публично распространяется ложная информация. Я прошу принести публичные извинения всем участникам и удалить это видео. Если эта проблема не будет решена, возможно, мне придется предпринять дальнейшие шаги“, — написал Яанек в социальных сетях.
Затем он подробно объяснил ситуацию, показанную на видео. Певец был добавлен в фан-группу Instagram „Frozen - Janek to Eurovision“, в которой насчитывается 56 подписчиков-поклонников "Евровидения". „В день открытия всенародного голосования некоторые члены группы поделились своими мыслями о том, за кого они проголосовали. Некоторые из них сказали: „Я голосовал за Сесилию“. В этом контексте я выразил свое личное мнение о том, за кого я голосовал. В частности, я поделился своим мнением, что песня Сесилии в этом году не кажется такой сильной, как песня прошлого года. Я думаю, что имею право разделить эту точку зрения“, — сказал Яанек, добавив, что ему понравилась конкурсная песня Сесилии „Fomo“.
Финалист Eesti Laul подчеркнул, что, хотя многие голосуют именно за исполнителя, он считает, что важно голосовать за песню, учитывая ее качество и значимость.
„При всем уважении, Сесилия — невероятная артистка, и я полностью поддерживаю право каждого на собственное мнение, в том числе и мое. Важно отметить, что я не высказал это мнение публично. Один из друзей решил истолковать и придать красок моим личным сообщениям, представив их как попытку подорвать авторитет другого артиста и повлиять на голосование“, - написал музыкант, вышедший в финал с песней „Frozen“.
Яанек продолжил: „Когда, по всей вероятности, были поданы десятки тысяч голосов, вы действительно думаете, что мои личные комментарии могли повлиять на ее шансы по продвижению? Если да, то я не согласен и сочувствую вам. Утверждение, что я "о**срал Сесилию — позорная ложь“.
Он призвал всех успокоиться и напомнил, что все дело в обычной конкуренции, которая никогда не закончится. "То количество ненависти, которую я вижу, иногда направленной на людей только потому, что у них разные вкусы или их любимая песня не соответствует требованиям, действительно шокирует. Вместо этого давайте сосредоточимся на том, чтобы делиться любовью, толерантностью и добротой“, — резюмировал он.
Если вернуться к рейтингу, опубликованному фанатами на YouTube, то к вечеру понедельника он претерпел изменения и Янек, ранее занимавший 4-е место, из негласного соревнования выбыл. Когда один из комментаторов указал на это, создатель рейтинга ответил ему, что из-за скандала Яанека пришлось вырезать из видео.