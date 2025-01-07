Эстонский миллионер Райво Хейн мечтает о полете в космос: „Я жду своей очереди уже 18 лет“

Что для тебя сейчас самое важное, о чем ты больше всего беспокоишься, как и положено эстоноземельцу?

Самое важное сейчас - это прожить годы здоровым, чтобы оставаться здоровым и дальше. По статистике, среднестатистический эстонский мужчина теряет здоровье в 57 лет. Мне недавно исполнилось 58. Цель не в том, чтобы дожить до 100 лет, а в том, чтобы жить здоровым. Потому что конец у каждого свой. Я вижу это в глазах собственного отца - как бы грустно это ни было. Когда ты приближаешься к 90, все равно все ломается, или, по крайней мере, скрипит.

[...]

Тебе скоро исполнится 60 лет. Что ты планируешь сделать в новом десятке?

Я еще не был в космосе. Я жду своей очереди уже 18 лет. Полеты Virgin Galactic уже проходят. Со следующего года они будут проходить массово, и тогда очередь дойдет до меня очень быстро. Я надеюсь, что мое здоровье не подведет, а деньги найдутся. Ведь я заплатил всего десять процентов от стоимости перелета несколько лет назад - 20 000 долларов США, мне еще предстоит заплатить 180 000. Так что мне придется идти в банк и брать еще один кредит, если денег не будет ни в кармане, ни на банковском счете.

Райво Хейн - предприниматель, который в 2000 году основал портал объявлений о найме на работу CV Keskus. Также ему через фирму OÜ Moonfish Media когда-то принадлежали такие порталы, как kv.ee, osta.ee и hydra.ee, в том числе и крупные литовские порталы edomus.lt, skelbiu.lt, autogidas.lt, tuktuk.lt и другие. Эти порталы в 2008 году приобрела фирма Naspers, а в 2014 году - медиа-конгломерат Postimees.

Позже Хейн вел деятельность в сферах банкинга (LHV Group), энергетики (Nelja Energia), розничной продажи (Puumarket и Fotoluks), а также занимался инвестициями в недвижимость в Эстонии и Испании. Интересный факт: Райво Хейн купил билет на полет в космос, организованным предприятием Virgin Galactic бритнаского предпринимателя Сэра Ричарда Брэнсона.

Хейн активно ведет соцсети, делясь с подписчиками своими знаниями и опытом касаемо инвестиций, предпринимательства, саморазвития и здорового образа жизни. Он вдохновил тысячи человек стремиться к финансовой свободе и жить насыщенной жизнью. На два аккаунта в Instagram у него в общей сложности 50 000 подписчиков.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить