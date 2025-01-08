Ездила повидаться: бывший муж эстонской дивы Ану Саагим находится в доме призрения в Финляндии из-за страшной болезни

Финское издание Seiska пишет, что Ану Саагим проводит свои дни в Таллинне, где она работает над своим подкастом и другими видеопроектами. Далее издание описывает, как эстонская светская львица провела новогоднюю ночь. „Новый год Ану встретила на отдыхе в спа вместе с близкими людьми, а в программе было также купание в холодном Балтийском море. В Финляндии она теперь бывает редко. Недавно она вместе со всей семьей совершила поездку в дом призрения в Хельсинки“, - говорится в статье.