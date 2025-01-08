Шоубиз
08.01.2025, 09:00

Ездила повидаться: бывший муж эстонской дивы Ану Саагим находится в доме призрения в Финляндии из-за страшной болезни

 
Kroonika
Ану Саагим
Ану Саагим
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Эстонская светская львица Ану Саагим также хорошо известна и по ту сторону Финского залива, так как оттуда родом ее бывший финский муж Ристоматти Ратиа, у которого в последние годы были проблемы со здоровьем. Теперь финские СМИ сообщают, что Ану недавно навещала своего бывшего мужа в доме призрения.

Финское издание Seiska пишет, что Ану Саагим проводит свои дни в Таллинне, где она работает над своим подкастом и другими видеопроектами. Далее издание описывает, как эстонская светская львица провела новогоднюю ночь. „Новый год Ану встретила на отдыхе в спа вместе с близкими людьми, а в программе было также купание в холодном Балтийском море. В Финляндии она теперь бывает редко. Недавно она вместе со всей семьей совершила поездку в дом призрения в Хельсинки“, - говорится в статье.

Саагим подробнее рассказала Seiska о своем визите в дом призрения. „Мы навестили Ристоматти в доме призрения, и он был там очень счастлив. К сожалению, его состояние таково, что ему не рекомендуется покидать территорию дома призрения“, - объяснила она Seiska состояние своего бывшего мужа.

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