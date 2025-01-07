Осторожно! Это самая опасная поза в сексе: двигаясь под неправильным углом, можно легко повредить пенис(6)
Пары, пообещавшие себе в новом году вывести свою сексуальную жизнь на новый уровень и попробовать что-то новое, должны быть осторожны, так как была подтверждена поза, которая с наибольшей вероятностью может привести к травме.
Один мужчина из Индонезии сломал свой пенис в этой печально известной позе.
37-летний мужчина попал в больницу с распухшим, окровавленным и сильно ушибленным пенисом, который, по словам врачей, даже напоминал баклажан, сообщает The Sun.
Поза, которой следует опасаться - это перевернутая наездница, или поза, в которой женщина сидит сверху на мужчине, повернувшись спиной к нему. В этой позе женщина полностью контролирует ситуацию, и слишком быстрые движения под неправильным углом могут легко повредить пенис.
Сотрудники больницы обнаружили, что у мужчины сломан пенис, и его отвезли на срочную операцию. Медики предупредили, что травма может возникнуть, если во время страстного секса эрегированный пенис ударится о брюшину или лобковую кость партнерши, что приведет к его искривлению.
Тем не менее, эта поза очень любима, потому что в ней женщина сжигает больше всего калорий и с наибольшей вероятностью достигает оргазма.
Какие позы доставляют женщинам чаще всего оргазм?
Раком - 79%
Женщина сверху - 72%
Перевернутая наездница - 71%
Наездница - 68%
Орел - 66%
Гусарская - 64%
Миссионерская - 63%