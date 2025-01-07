Объявлены номинанты Estonian Music Awards 2025: вот кто может получить больше всего наград

Меломан, диджей и министр культуры Эстонии Хейди Пурга, более двадцати лет входящая в состав жюри конкурса, положительно оценивает развитие отечественного музыкального рынка: „Слушая номинантов, я с удовольствием отмечаю, что за последний год эстонская музыка набралась смелости, появились новые артисты, творчество которых любопытное, индивидуальное и креативное. В этот раз было несколько категорий, в которых за год не появилось явного фаворита, что добавило волнения и разнообразия и открыло двери возможностей для других новичков“.