Объявлены номинанты Estonian Music Awards 2025: вот кто может получить больше всего наград
Жюри из 159 человек выбрало номинантов на премию Estonian Music Awards 2025 в 16 категориях. В четырех категориях больше всего номинаций получили звезды „Евровидения“ 5MIINUST x Puuluup и недавно снискавший бешеную популярность Флориан Валь, а Карл Киллинг, nublu и Вайко Эплик с Eliit получили по три номинации.
Меломан, диджей и министр культуры Эстонии Хейди Пурга, более двадцати лет входящая в состав жюри конкурса, положительно оценивает развитие отечественного музыкального рынка: „Слушая номинантов, я с удовольствием отмечаю, что за последний год эстонская музыка набралась смелости, появились новые артисты, творчество которых любопытное, индивидуальное и креативное. В этот раз было несколько категорий, в которых за год не появилось явного фаворита, что добавило волнения и разнообразия и открыло двери возможностей для других новичков“.
Победители Estonian Music Awards 2025 будут объявлены 30 января на зрелищном гала-концерте в Unibet Arena. На ежегодном мероприятии, ведущими которого станут легендарная певица Анне Вески и рок-группа Bedwetters, выступят многие известные артисты. Церемония награждения будет транслироваться в прямом эфире на Kanal 2 с 19:30.
Вот кто номинирован на Estonian Music Awards 2025:
Дебютный альбом года
INGA „Nocturnal Orange“
Карл Киллинг „37“
Valge Tüdruk „EMO G“
Альтернативный/инди-альбом года
Эрки Пярноя „Rumba“
Флориан Валь „Flo Raadio“
Night Tapes „Assisted Memories“
Авторский альбом года
EESTI KEELED „Pildid“
Мари Юрьенс „… aga samas …“
Вайко Эплик и Eliit „Lähen müüjaks“
Электронный альбом года
Ajukaja и Март Ави „Death of Music“
Bert On Beats „SIX“
Luurel Varas „244 ALF“
Этно/фолк/народный альбом года
5MIINUST x Puuluup „kannatused ehk külakiigel pole stopperit“
6hunesseq „ma olen maa peal v66ras“
Кятлин Мяги и EstPipes „Torupilli kuninganna kroonimine“
Хип-хоп/Рэп-исполнитель года
372Kaspar „Hasart“
säm „Südamelt ära“
villemdrillem
Джазовый альбом года
Айн Аган/Теэму Вийникайнен//Михкель Мялганд/Мика Каллио/Кармен Рыйвассепп „New Moon“
Estonian Voices „Kallimale“
JT Conception „How Far Can You Go?“
Метал-альбом года
Goresoerd „Inkvisiitor“
Horror Dance Squad „All I See Is Black“
PEDIGREE „The Recidivist“
Рок-альбом года
DND „Viimane kustutab tule“
Kosmikud „Surm Lõuna-Saksamaal“
Wiiralt „Mees su mäng on mängitud“
Поп-исполнитель года
Элерин Тийт
Карл Киллинг „37“
nublu
Женщина-исполнитель года
Элерин Тийт
Мари Юрьенс „… aga samas …“
Мария Калласту
Мужчина-исполнитель года
Флориан Валь „Flo Raadio“
Карл Киллинг „37“
nublu
Ансамбль года
5MIINUST x Puuluup „kannatused ehk külakiigel pole stopperit“
Night Tapes „Assisted Memories“
Вайко Эплик и Eliit „Lähen müüjaks“
Песня года
5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“
Флориан Валь „Mu vend on lesbi“
Карл-Эрик Таукар „Cuba Libre“
Ленна „Maailmalõpu eel“
nublu и Мария Калласту „push it“
альбом года
5MIINUST x Puuluup „kannatused ehk külakiigel pole stopperit“
Estonian Voices „Kallimale“
Флориан Валь „Flo Raadio“
säm „Südamelt ära“
Вайко Эплик и Eliit „Lähen müüjaks“
Классический альбом года (лучшие в четырех категориях):
Альбом эстонской композиции:
Юри Рейнвере „Ship of Fools“ Исполнители: Эстонский фестивальный оркестр, дирижер Пааво Ярви, солисты Маарика Ярви, Моника Маттисен
Сольный или камерный альбом:
Ааре-Пауль Латтик: Tallinn Cathedral Organ Исполнитель: Ааре-Пауль Латтик
Хоровой альбом года:
„De profundis“ Арво Пярта и Симфония 13 №13 ШостаковичаИсполнители: Эстонский национальный мужской хор, художественный руководитель Микк Юлеоя, BBC Philharmonic, дирижер Джон Сторгардс, солист Альберт Дохмен
Оркестровый/оперный альбом:
Юри Рейнвере: „Ship of Fools“ Исполнители: Эстонский фестивальный оркестр, дирижер Пааво Ярви, солисты Маарика Ярви, Моника Маттисен
Музыкальный клип года
В этом году клип года будет определен путем народного голосования. Экспертное жюри отобрало 20 видеороликов, за лучшие из которых можно будет проголосовать на Delfi с 16 по 30 января.
На Estonian Music Awards могли претендовать исполнители, чьи альбомы, песни и клипы были выпущены в период с 01.12.2023 по 30.11.2024 и соответствуют правилам конкурса. Артисты, не указанные в списке по названию альбома, участвовали с разными композициями.
Билеты на вручение премии Estonian Music Awards 2025 pможно приобрести в Piletitaskus и Piletilevis.
Больше информации на сайте www.muusikaauhinnad.ee.