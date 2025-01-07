Шоубиз
07.01.2025, 18:00

Объявлены номинанты Estonian Music Awards 2025: вот кто может получить больше всего наград

 
а вы уже слушали их песни?
Флориан Валь и 5Miinust x Puuluup получили больше всего номинаций.
Флориан Валь и 5Miinust x Puuluup получили больше всего номинаций.
ФОТО: Kollaaž Kroonika | Delfi Meedia

Жюри из 159 человек выбрало номинантов на премию Estonian Music Awards 2025 в 16 категориях. В четырех категориях больше всего номинаций получили звезды „Евровидения“ 5MIINUST x Puuluup и недавно снискавший бешеную популярность Флориан Валь, а Карл Киллинг, nublu и Вайко Эплик с Eliit получили по три номинации.

Меломан, диджей и министр культуры Эстонии Хейди Пурга, более двадцати лет входящая в состав жюри конкурса, положительно оценивает развитие отечественного музыкального рынка: „Слушая номинантов, я с удовольствием отмечаю, что за последний год эстонская музыка набралась смелости, появились новые артисты, творчество которых любопытное, индивидуальное и креативное. В этот раз было несколько категорий, в которых за год не появилось явного фаворита, что добавило волнения и разнообразия и открыло двери возможностей для других новичков“.

Победители Estonian Music Awards 2025 будут объявлены 30 января на зрелищном гала-концерте в Unibet Arena. На ежегодном мероприятии, ведущими которого станут легендарная певица Анне Вески и рок-группа Bedwetters, выступят многие известные артисты. Церемония награждения будет транслироваться в прямом эфире на Kanal 2 с 19:30.

Вот кто номинирован на Estonian Music Awards 2025:

Дебютный альбом года

  • INGA „Nocturnal Orange“

  • Карл Киллинг „37“

  • Valge Tüdruk „EMO G“

Альтернативный/инди-альбом года

  • Эрки Пярноя „Rumba“

  • Флориан Валь „Flo Raadio“

  • Night Tapes „Assisted Memories“

Авторский альбом года

  • EESTI KEELED „Pildid“

  • Мари Юрьенс „… aga samas …“

  • Вайко Эплик и Eliit „Lähen müüjaks“

Мари Юрьенс

Электронный альбом года

  • Ajukaja и Март Ави „Death of Music“

  • Bert On Beats „SIX“

  • Luurel Varas „244 ALF“

Этно/фолк/народный альбом года

  • 5MIINUST x Puuluup „kannatused ehk külakiigel pole stopperit“

  • 6hunesseq „ma olen maa peal v66ras“

  • Кятлин Мяги и EstPipes „Torupilli kuninganna kroonimine“

Хип-хоп/Рэп-исполнитель года

  • 372Kaspar „Hasart“

  • säm „Südamelt ära“

  • villemdrillem

Säm

Джазовый альбом года

  • Айн Аган/Теэму Вийникайнен//Михкель Мялганд/Мика Каллио/Кармен Рыйвассепп „New Moon“

  • Estonian Voices „Kallimale“

  • JT Conception „How Far Can You Go?“

Метал-альбом года

  • Goresoerd „Inkvisiitor“

  • Horror Dance Squad „All I See Is Black“

  • PEDIGREE „The Recidivist“

Рок-альбом года

  • DND „Viimane kustutab tule“

  • Kosmikud „Surm Lõuna-Saksamaal“

  • Wiiralt „Mees su mäng on mängitud“

Поп-исполнитель года

  • Элерин Тийт

  • Карл Киллинг „37“

  • nublu

Элерин Тийт

Женщина-исполнитель года

  • Элерин Тийт

  • Мари Юрьенс „… aga samas …“

  • Мария Калласту

Мужчина-исполнитель года

  • Флориан Валь „Flo Raadio“

  • Карл Киллинг „37“

  • nublu

Ансамбль года

  • 5MIINUST x Puuluup „kannatused ehk külakiigel pole stopperit“

  • Night Tapes „Assisted Memories“

  • Вайко Эплик и Eliit „Lähen müüjaks“

Песня года

  • 5MIINUST x Puuluup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“

  • Флориан Валь „Mu vend on lesbi“

  • Карл-Эрик Таукар „Cuba Libre“

  • Ленна „Maailmalõpu eel“

  • nublu и Мария Калласту „push it“

Мария Калласту и nublu

альбом года

  • 5MIINUST x Puuluup „kannatused ehk külakiigel pole stopperit“

  • Estonian Voices „Kallimale“

  • Флориан Валь „Flo Raadio“

  • säm „Südamelt ära“

  • Вайко Эплик и Eliit „Lähen müüjaks“

Классический альбом года (лучшие в четырех категориях):

Альбом эстонской композиции:

Юри Рейнвере „Ship of Fools“ Исполнители: Эстонский фестивальный оркестр, дирижер Пааво Ярви, солисты Маарика Ярви, Моника Маттисен

Сольный или камерный альбом:

Ааре-Пауль Латтик: Tallinn Cathedral Organ Исполнитель: Ааре-Пауль Латтик

Хоровой альбом года:

„De profundis“ Арво Пярта и Симфония 13 №13 ШостаковичаИсполнители: Эстонский национальный мужской хор, художественный руководитель Микк Юлеоя, BBC Philharmonic, дирижер Джон Сторгардс, солист Альберт Дохмен

Оркестровый/оперный альбом:

Юри Рейнвере: „Ship of Fools“ Исполнители: Эстонский фестивальный оркестр, дирижер Пааво Ярви, солисты Маарика Ярви, Моника Маттисен

Музыкальный клип года

В этом году клип года будет определен путем народного голосования. Экспертное жюри отобрало 20 видеороликов, за лучшие из которых можно будет проголосовать на Delfi с 16 по 30 января.

На Estonian Music Awards могли претендовать исполнители, чьи альбомы, песни и клипы были выпущены в период с 01.12.2023 по 30.11.2024 и соответствуют правилам конкурса. Артисты, не указанные в списке по названию альбома, участвовали с разными композициями.

Билеты на вручение премии Estonian Music Awards 2025 pможно приобрести в Piletitaskus и Piletilevis.

Больше информации на сайте www.muusikaauhinnad.ee.

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