ВИДЕО | Год XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца стартует с открытия продажи билетов и ралли репетиций
Организаторы XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца сегодня в полдень пригласили журналистов в Эстонский музей под открытым небом, чтобы дать обзор года праздника песни и танца „Iseoma“ и объявить об открытии продажи билетов на большой летний праздник. Начиная с этой недели, коллективы, готовящиеся к празднику, проведут около 550 уездных репетиций и проб.
По словам руководителя ЦУ Эстонского праздника песни и танца Маргуса Тоомла, число участников XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца будет расти очень быстро. „Помимо десятков тысяч певцов, танцоров и музыкантов, для которых в ближайшие дни начнутся уездные предварительные репетиции, с сегодняшнего дня к нашей семье присоединятся и тысячи зрителей, купивших билеты, чье участие и многочасовые аплодисменты на площадках праздника по мнению участников являются самой главной благодарностью и признательностью нашим выступающим за их прекрасную работу“, сказал Тоомла.
По словам Маргуса Тоомла, подготовка к празднику песни и танца в ближайшие месяцы будет набирать все больший темп: „Каждый день начинают работу новые группы, а команда организаторов постоянно пополняется новыми людьми, которые, в отличие от певцов и танцоров, остаются скрытыми от глаз зрителей, но благодаря их самоотверженности, компетентности и усилиям, создается фундамент праздника песни и танца, который прочно удерживает и поддерживает это важное мероприятие“.
К XXVIII Празднику песни готовятся более 1000 хоров и оркестров, и с 10 января им предстоят встречи с художественными руководителями праздника песни на более чем 300 окружных предварительных репетициях. По словам художественного руководителя Хели Юргенсон, в фокусе праздника песни – наши собственные песни и диалект. „Концерт открытия праздника песни посвящен, прежде всего, диалектам и диалектным регионам эстонского языка. Мы хотим представить наше музыкальное наследие, а также тех, кто записал для нас эти песни. В том числе и композиторы, увлеченные этим материалом. В программе концерта будут произведения Мийны Хярма, Марты Сааре, Кирилла Крига, Пеэтера Суды, Эдуарда Тубины, Вельо Тормиса и Эстер Мяги““, сказала Юргенсон.
По словам художественного руководителя, второй концерт праздника песни – это классический большой концерт праздника песни с хоровым и оркестровым типами. „В программе каждого вида хоров - диалектные песни, а также классические песенные партии и новые композиции. На концерте прозвучит несколько новых патриотических песен и новых аранжировок разных авторов, которые только что были подготовлены для нашего праздника песни „Iseoma““, сказала Юргенсон.
К XXI Празднику танца готовятся более 900 коллективов из Эстонии и около 40 танцевальных коллективов, действующих за пределами Эстонии. По словам главного постановщика праздника танца Хелены-Марианы Рейманн, всего с 22 января по 30 марта пройдет 247 региональных предварительных репетиций. Праздник танца, созданный по идее Рейманн, рассказывает историю подготовки ко встрече всей семьи. „В разных частях Эстонии наши обычаи и традиции различаются, как и характеры в наших семьях“, сказала Рейманн. Она пояснила: „Новый вид групп создан, чтобы подчеркнуть разнообразие регионов. Эстония в постановке разделена на восемь регионов: Põhjarannik, Läänerannik, Sakala, Tartu-Voore, Pärnumaa, Kagukant, Keskpõrand и Pealinn. Кроме того, свой регион имеют и коллективы, действующие вдали от Эстонии, и название этого вида стало Üleilma“. По словам главного постановщика праздника танца, это также позволяет углубиться в мир региональных танцев, музыкальных инструментов, игр, песен.
По словам художественного руководителя фестиваля праздника народной музыки Хелин Пихлап, около 130 коллективов, готовящихся к празднику народной музыки, а также отдельные исполнители встретятся на региональных предварительных репетициях, начиная с 25 января, в общей сложности четыре раза. Пихлап подчеркнула, что в центре внимания праздника народной музыки сама народная музыка во всей ее многогранности. „Существует подлинная традиция, в которой ценятся старые исполнители, а также новые аранжировки с современным звуковым языком и авторством, чтобы выделить тех, кто продолжает традицию сегодня. Есть песни, а также много танцевальной музыки, под которую каждый может потанцевать. Кроме того, в программе каждого вида инструментов есть по одной песне с солистом, где солистом является настоящий мастер своего дела - например, в случае с хийуской каннелей это, конечно, ансамбль Puuluup“, сказала Хелин Пихлап.
С сегодняшнего дня билеты на XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца „Iseoma“ можно приобрести на сайте праздника песни и во всех точках продаж Piletilevi. Билеты со скидкой доступны до конца мая. По словам руководителя ЦУ Праздника песни и танца Маргуса Тоомла, билеты как на праздник песни, так и на праздник танца поступили в продажу в ограниченном количестве, поэтому приобрести билеты стоит как можно раньше. „На стадионе Калев постановку праздника танца можно будет смотреть с трибун, и, как и в прошлый раз, танцевальные узоры будут хорошо видны всем зрителям на большом экране, расположенном на краю поля. Чтобы принять участие в празднике песни, вы можете выбрать между скамейками с пронумерованными местами на певческом поле и билетами в общую зону“, сказал Тоомла.
3 и 4 июля на стадионе Калев в Таллинне пройдет три постановки праздника танца, каждое из которых вмещает около 10 000 зрителей.
Народные музыканты дадут свой концерт 4 июля на площади Вабадузе. Концерт бесплатный для всех.
Праздничное шествие всех участников и концерт открытия праздника песни состоятся в субботу, 5 июля, а традиционный большой концерт праздника песни – в воскресенье, 6 июля. На концерт открытия ожидается около 48 000 зрителей, а на основной концерт - 58 000.
XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца пройдут 3-6 июля 2025 года в Таллинне. Художественный руководитель праздника песни – Хели Юргенсон, главный постановщик праздника танца – Хелена-Мариана Рейманн, художественный руководитель праздника народной музыки – Хелин Пихлап. Праздник песни и танца организован ЦУ Эстонского праздника песни и танца.