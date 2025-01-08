ВИДЕО | Год XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца стартует с открытия продажи билетов и ралли репетиций

По словам художественного руководителя, второй концерт праздника песни – это классический большой концерт праздника песни с хоровым и оркестровым типами. „В программе каждого вида хоров - диалектные песни, а также классические песенные партии и новые композиции. На концерте прозвучит несколько новых патриотических песен и новых аранжировок разных авторов, которые только что были подготовлены для нашего праздника песни „Iseoma““, сказала Юргенсон.

К XXVIII Празднику песни готовятся более 1000 хоров и оркестров, и с 10 января им предстоят встречи с художественными руководителями праздника песни на более чем 300 окружных предварительных репетициях. По словам художественного руководителя Хели Юргенсон, в фокусе праздника песни – наши собственные песни и диалект. „Концерт открытия праздника песни посвящен, прежде всего, диалектам и диалектным регионам эстонского языка. Мы хотим представить наше музыкальное наследие, а также тех, кто записал для нас эти песни. В том числе и композиторы, увлеченные этим материалом. В программе концерта будут произведения Мийны Хярма, Марты Сааре, Кирилла Крига, Пеэтера Суды, Эдуарда Тубины, Вельо Тормиса и Эстер Мяги““, сказала Юргенсон.

По словам Маргуса Тоомла, подготовка к празднику песни и танца в ближайшие месяцы будет набирать все больший темп: „Каждый день начинают работу новые группы, а команда организаторов постоянно пополняется новыми людьми, которые, в отличие от певцов и танцоров, остаются скрытыми от глаз зрителей, но благодаря их самоотверженности, компетентности и усилиям, создается фундамент праздника песни и танца, который прочно удерживает и поддерживает это важное мероприятие“.

По словам руководителя ЦУ Эстонского праздника песни и танца Маргуса Тоомла, число участников XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца будет расти очень быстро. „Помимо десятков тысяч певцов, танцоров и музыкантов, для которых в ближайшие дни начнутся уездные предварительные репетиции, с сегодняшнего дня к нашей семье присоединятся и тысячи зрителей, купивших билеты, чье участие и многочасовые аплодисменты на площадках праздника по мнению участников являются самой главной благодарностью и признательностью нашим выступающим за их прекрасную работу“, сказал Тоомла.

К XXI Празднику танца готовятся более 900 коллективов из Эстонии и около 40 танцевальных коллективов, действующих за пределами Эстонии. По словам главного постановщика праздника танца Хелены-Марианы Рейманн, всего с 22 января по 30 марта пройдет 247 региональных предварительных репетиций. Праздник танца, созданный по идее Рейманн, рассказывает историю подготовки ко встрече всей семьи. „В разных частях Эстонии наши обычаи и традиции различаются, как и характеры в наших семьях“, сказала Рейманн. Она пояснила: „Новый вид групп создан, чтобы подчеркнуть разнообразие регионов. Эстония в постановке разделена на восемь регионов: Põhjarannik, Läänerannik, Sakala, Tartu-Voore, Pärnumaa, Kagukant, Keskpõrand и Pealinn. Кроме того, свой регион имеют и коллективы, действующие вдали от Эстонии, и название этого вида стало Üleilma“. По словам главного постановщика праздника танца, это также позволяет углубиться в мир региональных танцев, музыкальных инструментов, игр, песен.

По словам художественного руководителя фестиваля праздника народной музыки Хелин Пихлап, около 130 коллективов, готовящихся к празднику народной музыки, а также отдельные исполнители встретятся на региональных предварительных репетициях, начиная с 25 января, в общей сложности четыре раза. Пихлап подчеркнула, что в центре внимания праздника народной музыки сама народная музыка во всей ее многогранности. „Существует подлинная традиция, в которой ценятся старые исполнители, а также новые аранжировки с современным звуковым языком и авторством, чтобы выделить тех, кто продолжает традицию сегодня. Есть песни, а также много танцевальной музыки, под которую каждый может потанцевать. Кроме того, в программе каждого вида инструментов есть по одной песне с солистом, где солистом является настоящий мастер своего дела - например, в случае с хийуской каннелей это, конечно, ансамбль Puuluup“, сказала Хелин Пихлап.