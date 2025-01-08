Есть ли политическое давление на Русский театр и останется ли русский язык на сцене после переименования? Прокомментировала директор Анне-Ли Пяйв

В Русском театре Эстонии активно обсуждается возможность смены названия в связи с изменившимся климатом в стране. Директор театра Анне-Ли Пяйв подчеркнула, что это не просто формальная смена вывески, а отражение внутренних изменений в театре. Столкнулся ли театр с политическим давлением? Как предполагаемое переименование может повлиять на жизнь театра – как внешне, так и внутренне? Останется ли русский язык в театре? Прокомментировала директор театра Анне-Ли Пяйв