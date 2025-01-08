Шоубиз
08.01.2025, 11:00

ТОГДА И СЕЙЧАС | Фокин, Зевакин и другие: эстонские звезды, которые больше всего удивили сменой стиля в прошлом году

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Андрей Зевакин, Женя Фокин, Мартин Херем
Андрей Зевакин, Женя Фокин, Мартин Херем
ФОТО: Delfi Kollaž/Babor

В этом году некоторые эстонские звезды решились на радикальную смену образа: кто-то расстался с шикарными локонами, кто-то подстриг или перекрасил волосы. Смотрите, какие кардинальные перемены произошли с известными в нашей стране людьми.

Туули Роосма

Туули Роосма, которая долгие годы не могла определиться с цветом волос, чередуя блонд с каштановыми оттенками, во второй половине прошлого года решила стать огненно рыжей. Ее яркие волосы, конечно же, привлекли внимание фотографов на нескольких публичных мероприятиях.

Туули Роосма на празднике Tall Ships Race

Женя Фокин

Прошлым летом Женя Фокин удивил всех своей необычной леопардовой прической. Позже выяснилось, что сделать такую ​​прическу стилиста побудила залысина.

Женя Фокин на вечеринке TV3 в Культурном котле.

А уже осенью Женя уехал за границу на процедуру пересадки волос.

Отельная вечеринка Babor в Telegraaf. Женя Фокин после пересадки волос.

Анетт Контавейт

Анетт Контавейт годами была блондинкой, а в декабре удивила свой поклонников темным цветом волос.

Отт Лепланд

Волосы Отта Лепланда в этом году стали немного длиннее. Певец больше не делает укладки, а предпочитает естественный стиль.

Выступление Отта Лепланда.

Катри Теллер

Этой осенью Катри Теллер решилась на смену образа – белокурая красавица стала брюнеткой.

Катри Теллер: до и после

Мартин Херем

На президентский прием бывший глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем пришел с другой прической: его волосы стали гораздо длиннее, чем обычно.

Мартин Херем на приеме в Розоаом саду в августе 2024 года.

Мартин Херем во время службы в Силах обороны Эстонии.

Андрей Зевакин

Андрей Зевакин коротко постригся перед поездкой в ​​Латинскую Америку, куда он отправился с Робином Валтингом для съемок фильма о путешествии. По словам Зевакина, это было практичное решение, чтобы во время поездки ему не пришлось уделять много внимания уходу за волосами.

Сейчас же Андрей отращивает волосы, чтобы вернуться к образу, которому он следовал до поездки в Латинскую Америку.

Андрей Зевакин во время представление участников Eesti Laul 2025

Грете Кулд

Грета Кулд встречала 2024 год с длинными светлыми волосами, через какое-то время перекрасила их в розовый цвет, а затем и вовсе подстригла. На данный момент Грета вернулась к светлым локонам.

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