ТОГДА И СЕЙЧАС | Фокин, Зевакин и другие: эстонские звезды, которые больше всего удивили сменой стиля в прошлом году

Туули Роосма

Туули Роосма, которая долгие годы не могла определиться с цветом волос, чередуя блонд с каштановыми оттенками, во второй половине прошлого года решила стать огненно рыжей. Ее яркие волосы, конечно же, привлекли внимание фотографов на нескольких публичных мероприятиях.

Прошлым летом Женя Фокин удивил всех своей необычной леопардовой прической. Позже выяснилось, что сделать такую ​​прическу стилиста побудила залысина.

А уже осенью Женя уехал за границу на процедуру пересадки волос.

Анетт Контавейт

Анетт Контавейт годами была блондинкой, а в декабре удивила свой поклонников темным цветом волос.

Отт Лепланд

Волосы Отта Лепланда в этом году стали немного длиннее. Певец больше не делает укладки, а предпочитает естественный стиль.

Катри Теллер

Этой осенью Катри Теллер решилась на смену образа – белокурая красавица стала брюнеткой.

На президентский прием бывший глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем пришел с другой прической: его волосы стали гораздо длиннее, чем обычно.

Андрей Зевакин коротко постригся перед поездкой в ​​Латинскую Америку, куда он отправился с Робином Валтингом для съемок фильма о путешествии. По словам Зевакина, это было практичное решение, чтобы во время поездки ему не пришлось уделять много внимания уходу за волосами.

Сейчас же Андрей отращивает волосы, чтобы вернуться к образу, которому он следовал до поездки в Латинскую Америку.

Грете Кулд

Грета Кулд встречала 2024 год с длинными светлыми волосами, через какое-то время перекрасила их в розовый цвет, а затем и вовсе подстригла. На данный момент Грета вернулась к светлым локонам.

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