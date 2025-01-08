Шоубиз
08.01.2025, 11:56

Тщательно скрываемый секрет: эстонский политик Майлис Репс родила девятого ребенка в возрасте 49 лет

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Kroonika
Многодетная мать Майлис Репс
Многодетная мать Майлис Репс
ФОТО: SVEN ARBET

Поздравляем! В семье Майлис Репс, бывшего министра образования и науки (Центристская партия), которой 13 января исполняется 50 лет, перед самым Рождеством произошло пополнение. Как сообщает журнал Kroonika, 23 декабря Репс родила уже девятого ребенка.

За день до Рождества, 23 декабря, в Ида-Таллиннской центральной больнице Майлис Репс стала матерью своего девятого ребенка. По данным Kroonika, это мальчик. Когда журнал связался с Репс в канун Рождества, то Репс, которая находилась в тот момент в родильном доме, не пожелала комментировать рождение ребенка.

„Даже самые дорогие мне люди пока ничего не знают“, - написала Репс в ответ на поздравление Kroonika. Она попросила подождать с известием о рождении ребенка хотя бы неделю, сказав, что ситуация сложная. „Без всех подробностей, такая новость не очень хороша“, - написала Майлис Репс 24 декабря в ответ на сообщение журналиста. Сегодня Майлис Репс уже видели гуляющей по городу с малышом, но Репс, которая откровенно поговорила с Kroonika после рождения ребенка, спустя неделю уже не ответила на сообщения.

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