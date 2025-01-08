Тщательно скрываемый секрет: эстонский политик Майлис Репс родила девятого ребенка в возрасте 49 лет

За день до Рождества, 23 декабря, в Ида-Таллиннской центральной больнице Майлис Репс стала матерью своего девятого ребенка. По данным Kroonika, это мальчик. Когда журнал связался с Репс в канун Рождества, то Репс, которая находилась в тот момент в родильном доме, не пожелала комментировать рождение ребенка.

„Даже самые дорогие мне люди пока ничего не знают“, - написала Репс в ответ на поздравление Kroonika. Она попросила подождать с известием о рождении ребенка хотя бы неделю, сказав, что ситуация сложная. „Без всех подробностей, такая новость не очень хороша“, - написала Майлис Репс 24 декабря в ответ на сообщение журналиста. Сегодня Майлис Репс уже видели гуляющей по городу с малышом, но Репс, которая откровенно поговорила с Kroonika после рождения ребенка, спустя неделю уже не ответила на сообщения.