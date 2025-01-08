08.01.2025, 11:56
Тщательно скрываемый секрет: эстонский политик Майлис Репс родила девятого ребенка в возрасте 49 лет(26)
ФОТО: SVEN ARBET
Поздравляем! В семье Майлис Репс, бывшего министра образования и науки (Центристская партия), которой 13 января исполняется 50 лет, перед самым Рождеством произошло пополнение. Как сообщает журнал Kroonika, 23 декабря Репс родила уже девятого ребенка.
За день до Рождества, 23 декабря, в Ида-Таллиннской центральной больнице Майлис Репс стала матерью своего девятого ребенка. По данным Kroonika, это мальчик. Когда журнал связался с Репс в канун Рождества, то Репс, которая находилась в тот момент в родильном доме, не пожелала комментировать рождение ребенка.
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