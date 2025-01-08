Больше не блондинка в законе: карьера эстонской королевы скандалов Бригитте Сюзанне Хунт в адвокатском бюро подошла к концу?

Исполнительный директор Emerald Legal Ристе Реммельгас в разговоре с Õhtuleht не подтвердила и не опровергла это утверждение. „Мы не в состоянии делиться подобной информацией о Бригитте или любом другом сотруднике“, — Реммельгас остается немногословной и предлагает обратиться с этим вопросом к Хунт.

Вопрос о том, по-прежнему ли Бригитте отвечает за связи с общественностью в Emerald Legal, остается без ответа. Õhtuleht написал Бригитте, которая сейчас находится в отпуске на Бали, но та пока не ответила на неоднократные просьбы о комментарии. Правда, вопрос журналиста она прочитала.