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08.01.2025, 15:00

Больше не блондинка в законе: карьера эстонской королевы скандалов Бригитте Сюзанне Хунт в адвокатском бюро подошла к концу?

 
Õhtuleht
Бригитте Сюзанне Хунт
Бригитте Сюзанне Хунт
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Эстонская светская львица Бригитте Сюзанне Хунт, которая в прошлом активно показывала в социальных сетях свою работу в Emerald Legal, уже некоторое время не рассказывает о своих буднях в адвокатском бюро. Неужели стремительно начавшаяся карьера адвоката-стажера уже закончилась?

Исполнительный директор Emerald Legal Ристе Реммельгас в разговоре с Õhtuleht не подтвердила и не опровергла это утверждение. „Мы не в состоянии делиться подобной информацией о Бригитте или любом другом сотруднике“, — Реммельгас остается немногословной и предлагает обратиться с этим вопросом к Хунт.

Вопрос о том, по-прежнему ли Бригитте отвечает за связи с общественностью в Emerald Legal, остается без ответа. Õhtuleht написал Бригитте, которая сейчас находится в отпуске на Бали, но та пока не ответила на неоднократные просьбы о комментарии. Правда, вопрос журналиста она прочитала.

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