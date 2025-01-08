08.01.2025, 15:00
Больше не блондинка в законе: карьера эстонской королевы скандалов Бригитте Сюзанне Хунт в адвокатском бюро подошла к концу?
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонская светская львица Бригитте Сюзанне Хунт, которая в прошлом активно показывала в социальных сетях свою работу в Emerald Legal, уже некоторое время не рассказывает о своих буднях в адвокатском бюро. Неужели стремительно начавшаяся карьера адвоката-стажера уже закончилась?
Исполнительный директор Emerald Legal Ристе Реммельгас в разговоре с Õhtuleht не подтвердила и не опровергла это утверждение. „Мы не в состоянии делиться подобной информацией о Бригитте или любом другом сотруднике“, — Реммельгас остается немногословной и предлагает обратиться с этим вопросом к Хунт.
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