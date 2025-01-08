ФОТО | Другим девушкам на зависть! Певица Грете Пайя поделилась невероятными кадрами того, как муж сделал ей предложение

Певица Грете Пайя поделилась в Instagram фотографиями предложения руки и сердца, которое ее теперь уже муж сделал ей в начале прошлого года. Участник группы Púr Múdd Йоонатан Сийман сделал певице предложение 7 января в Египте, когда пара поднялась на воздушном шаре над Долиной Царей.

„Мы уже собирались приземляться, Йоонатан стоял позади меня и сказал „Грете“ или похлопал меня по плечу, и я увидела, что он прискл, ну и я тоже присела. И тут я поняла, что он встал на одном колене, с кольцом в руке. У меня сразу потекли слезы из глаз, а с его губ не слетело ни слова. Я думаю, это была своего рода идеально неидеальная или неидеально идеальная ситуация, очень кинематографичная“, - описал Пайя это знаменательное событие в передаче „Ringvaade“.

На опубликованных фотографиях только что обручившаяся Пайя позирует со своим будущим мужем, который нежно целует ее в щеку. Пайя не скрывает свое великолепное обручальное кольцо с тремя крупными драгоценными камнями. В этой серии снимков, где влюбленные музыканты держатся за руки, она посвятила великолепному своему кольцу отдельную фотографию. Певица также приложила снимки живописных видов, сделанных с воздушного шара.

Певица Грете Пайя и музыкант группы Púr Múdd Йоонатан Сийман вступил в брак 10 сентября прошлого года - пара обменялась клятвами в приходской церкви святого Лаврентия в Курессааре, официально став мужем и женой.

„Это всегда более сильное и мощное чувство“, - описала Грете свои свежие эмоции на следующий день после свадьбы. „Я еще не могу выразить все эмоции словами“.

Грете и Йоонатан долгое время держали в секрете одно из самых важных событий в своей жизни - о нем знал лишь узкий круг людей. На свадебной церемонии и последующем ужине в епископском замке Курессааре присутствовали только их с Йоонатаном родители, бабушки и дедушки. Всего свидетелями их брака стали 13 человек, включая их самих.