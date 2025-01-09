„Все мы когда-нибудь уйдем“. Режиссер Эльмо Нюганен раскрыл, какой у него тип рака и как он воспринял страшный диагноз

Несколько дней назад режиссер Эльмо Нюганен (62) сообщил на странице своей дочери в Facebook, что у него диагностирован рак. „Как-то недавно на репетиции я попытался выбежать на сцену, упал, меня отвезли в травмпункт и сделали томографию, — описывает Нюганен. — Врач обеспокоенно говорит: „Да, у вас один позвонок сломан... Но мы также заметили... Одним словом — рак“.