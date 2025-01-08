В Эстонии снова пройдет Октоберфест! Реки пива на Певческом поле будут литься целых десять дней

Проходящий с 26 сентября по 5 октября 2025 года „Октоберфест-Таллинн“ - это настоящий Октоберфест, с улицей еды, праздничным шатром на 1600 мест, аттракционами и большим колесом обозрения прямиком из Германии.

Вход на Октоберфест бесплатный, но вы можете забронировать столы и места для себя или своей вечеринки в праздничном шатре за отдельную плату. Количество мест ограничено, и билеты на места в шатре также поступят в продажу в соседних с Эстонией странах.

Праздничный шатер - это большой ресторан, в котором будут работать около 100 официантов и 60 поваров. На сцене в шатре будут выступать исполнители, как местные, так и зарубежные, которые подобраны так, чтобы народ мог им подпевать. Тексты песен каждого исполнителя можно найти на сайте Октоберфеста. Традиционные для Октоберфеста блюда и напитки в меню предоставлены лучшими эстонскими производителями.

„Поскольку я занимаюсь организацией фестивалей и турне луна-парков уже 30 лет, сейчас самое время привезти самый популярный народный праздник Октоберфест в Эстонию“, - сказал один из организаторов фестиваля Лаури Вийкна.

„Основываясь на собственном опыте, я считаю, что настоящий Октоберфест должен длиться не менее десятка дней и быть бесплатным“, - добавил Алфред Гайслер, организатор из Германии, который также является владельцем большого колеса обозрения и множества аттракционов. Он также отвечает за доставку всего реквизита и оборудования из Германии.

Более подробную информацию о мероприятии и исполнителях в праздничном щатре можно найти на сайте Piletitasku.

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