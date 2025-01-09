Концерт российской певицы Земфиры в Дубае, которая вроде бы поддерживает Украину в ее противостоянии России, прошел под строгим контролем.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал Mash, Земфира якобы отказалась „от политических высказываний на концерте в Дубае. Из-за страха отмены, штрафа и запрета на въезд в ОАЭ“.

„Певица выступила в Coca-Cola Arena. И на удивление вышло скромно: никаких привычных жёлто-синих флагов, плакатов, общения и политоты. Ограничилась приветствием, поздравлением с НГ и Рождеством, а также аккуратной строчкой, мол, вот мы собрались здесь: люди из России и постсоветских стран. Дальше пела“, - пишут CМИ.

Тем не менее в комментариях можно увидеть много слов благодарности как от россиян, так и от украинцев.

Сообщается также, что якобы источники из окружения организаторов, перед концертом с Земфирой серьёзно поговорили и пригрозили проблемами со въездом и штрафом. „Зрителям запретили флаги и плакаты, на входе предупреждали: никаких криков и провокаций. Охрана внимательно работала во время всего мероприятия“, - пишут они.

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