Умер эстонский актер Маргус Оопкауп

Маргус Оопкауп - известный и признанный актер и драматург с Сааремаа. Он окончил Таллиннскую государственную консерваторию в 1982 году.

Окончив школу, Оопкауп с 1982 по 2000 год работал актером в театре Эндла, где играл в различных постановках. В кино он дебютировал в 1981 году в фильме „Рождество в Вигала“, а более широкую известность получил в 1983 году с фильмом „Искатель приключений“, в котором он сыграл Йоонатана. За эту роль он также был удостоен премии „Лучший молодой актер“ в том же году.

Кроме того, Упкауп снялся в таких эстонских фильмах, как „Русалочьи отмели“ (1989) и „Суровое море“ (1982). Он также участвовал в различных радиодрамах и телепостановках - „Собачье сердце“ (1988), „Видение Отто Алмара“ (1991) и „Болото“ (1992) и известном сериале „Контора мести“.

Он также писал короткие пьесы и вместе с Райво Кууском опубликовал поэтический сборник и книгу рождественских стихов. В течение жизни Оопкауп неоднократно писал в газеты и журналы, руководил театральными коллективами Пярнумаа. Он также работал директором похоронного бюро, продавцом и охранником.

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