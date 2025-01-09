ФОТО | В Таллинне прошла премьера эротического триллера „Плохая девочка“ с Николь Кидман. Вот кто на нее пришел

Фильм „Плохая девочка“ выходит на кинотеатры по всей Эстонии с пятницы, 10 января.

На премьере фильм представили представитель KP Distribution Estonia Герт Пырк и психотерапевт, секс-коуч и писательница Лаура Валк. Среди гостей премьеры были светская львица Ану Саагим, певица Алика Милова с бойфрендом Раулем Эско, модель Агне Вахер, стилист Светлана Агуреева и дркгие.

Смотрите, кто пришел на таллиннскую премьеру!

Фильм „Плохая девочка“ („Babygirl“) посвящен темам власти, контроля и идентичности. Роми (Николь Кидман), успешный нью-йоркский генеральный директор, мать и жена, привыкла жить в тщательно контролируемом мире, где каждый момент распланирован, и очень следит за тем, как она выглядит в глазах других. Но за долгие годы брака с любящим, заботливым и любящим искусство мужем Джейкобом (Антонио Бандерас) она так и не познала настоящей страсти и удовольствия в постели.

Влиятельный генеральный директор рискует карьерой и семьей, начав страстный роман с гораздо более молодым стажером (Харрис Дикинсон). Это игра в кошки-мышки, в которой баланс сил постоянно меняется, возвращая зрителя в золотой век эротических триллеров 90-х.

В главных ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд.

Халина Рейн, режиссер и сценарист фильма, получила международное признание, став лауреатом многочисленных театральных и кинопремий. Ее особый стиль и умение рассказывать истории привлекают как критиков, так и зрителей.

Николь Кидман получила „Кубок Вольпи“ — приз за лучшую женскую роль в фильме „Плохая девочка“, показанном в основном конкурсе завершившегося вчера 81-го Венецианского международного кинофестиваля „Я уже не раз играла в фильмах, в которых много откровенных сцен, но подобного опыта у меня еще не было“, – призналась Николь Кидман.

Фильм „Плохая девочка“ представлен эстонским зрителям компанией KP Distribution в сотрудничестве с нью-йоркской киностудией A24, чьи предыдущие полнометражные фильмы, такие как „Все везде и сразу“, „Кит“, „Присцилла“ и другие, были удостоены многочисленных наград. Фильмы A24 привлекают зрителей, которые не боятся сложных тем и ценят заставляющие задуматься фильмы с высоким художественным уровнем.

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