ФОТО | Горячая девушка! Алика Милова нежится в бикини в бассейне на открытом воздухе в Нарве

Певица наслаждалась зимой в Нарве, а также отдыхала там в бассейне на открытом воздухе. В своем Instagram Алика выложила несколько горячих снимков в бикини.

На снимках певица отдыхает в бассейне в вечерних сумерках. Одетая в оранжевое бикини, Алика в полной мере наслаждается теплой температурой воды, и, глядя на снимки, создается впечатление, что они сделаны совсем не в зимнее время.

Алика добавила к снимкам в Instagram смайлик с кубиками льда, и ее пост набрал много лайков.

В комментариях певицу засыпали сладкими комплиментами. „Мой прекрасный ангел“, - похвалил один из подписчиков. „О, как прекрасно!“ сказал другой. „Крастока“, - добавил третий.

Летом Алика также опубликовала в в социальных сетях серию занимательных фотографий из Нарвы, где проходили съемки ее нового клипа на сингл „mis minuga saab?“. Снимать и монтировать клип Алике помогали братья Эско, один из которых, Рауль, является новым бойфрендом певицы.

Новые отношения

В начале мая прошлого года журнал Kroonika писал, что у Алики Миловой появился новый возлюбленный - один из братьев-близнецов Эско, вместе с которым она обнималась на фотографиях в клубе. На данный момент известно, что певица встречается с Раулем Эско, который занимается съемками. Сама Алика мало говорила о новых отношениях. „Мне просто очень повезло, что меня окружают такие талантливые люди и такие хорошие друзья. Я чувствую, что в данный момент нахожусь в гармонии с собой“, - рассказала тогда певица журналу Kroonika.

Братья Эско также воздержались от комментариев. Однако на общем аккаунте братьев в Instagram видно, что Раул и Алика проводят время вместе и совершают совместные поездки.

В июне молодые люди, отправившиеся вместе в Рим, сделали свои отношения официальными. В аккаунте EskoBros появился снимок, на котором они позируют вместе. Алика решила по максимуму проявить себя как туристка и надела футболку с надписью „I love Roma“. В августе пара пришла вместе на президентский прием в Розовом саду.

Певица планируовала провести Рождество в Таллинне вместе со своей сестрой, а на семейную встречу хотела взять с собой своего бойфренда-кинорежиссера. Все серьезно!

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить