ГАЛЕРЕЯ | Горячие снегурочки растопили танцпол! Смотрите, как прошла зажигательная вечеринка в таллиннском ночном клубе

Дед Мороз и Снегурочка стали главными героями вечера, даря гостям позитивные эмоции и фотографии на память. Шоу-программу вечера подарили гостям AS AGENCY.

Зажигательные ритмы, праздничное шоу и гоу-гоу танцовщицы добавили феерии вечеру. DJ ValentineBlack и DJ Bell наполнили вечеринку новогодними и рождественскими хитами, а все присутствующие провели ночь, полную красоты, добра и чудес, создавая вместе незабываемый вечер в преддверии самого волшебного праздника года.

Каждый танец, каждая улыбка, каждый тост – все это слилось в единый волшебный калейдоскоп, подарив гостям незабываемые воспоминания.

Смотрите, как прошла вечеринка!

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