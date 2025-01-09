09.01.2025, 16:00
Лесные пожары в Лос-Анджелесе заставили многих звезд эвакуироваться. В зоне риска оказались и известные эстоноземельцы(1)
„Ситуация ужасная!“
В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары, вследствии чего оттуда пришлось эвакуироваться многим мировым звездам, некоторые из которых потеряли свои дома. В Лос-Анджелесе также дивут некоторые известные эстоноземельцы, и они более подробно рассказывают о том, что там происходит.
В Лос-Анджелесе огнем уже уничтожено множество домов, и американские СМИ постоянно сообщают о том, кто из знаменитостей вынужден покинуть свои дома или уже переселился.
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