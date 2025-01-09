Шоубиз
09.01.2025, 16:00

Лесные пожары в Лос-Анджелесе заставили многих звезд эвакуироваться. В зоне риска оказались и известные эстоноземельцы

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„Ситуация ужасная!“

В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары, вследствии чего оттуда пришлось эвакуироваться многим мировым звездам, некоторые из которых потеряли свои дома. В Лос-Анджелесе также дивут некоторые известные эстоноземельцы, и они более подробно рассказывают о том, что там происходит.

В Лос-Анджелесе огнем уже уничтожено множество домов, и американские СМИ постоянно сообщают о том, кто из знаменитостей вынужден покинуть свои дома или уже переселился.

В престижном районе Пасифик-Палисейдс проживает множество голливудских звезд, таких как Бен Аффлек и Пэрис Хилтон. По данным Daily Mail, в этом районе также находятся дома покойного Мэтью Перри и обладателя премии „Оскар“ Энтони Хопкинса.

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