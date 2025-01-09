Лесные пожары в Лос-Анджелесе заставили многих звезд эвакуироваться. В зоне риска оказались и известные эстоноземельцы

В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары, вследствии чего оттуда пришлось эвакуироваться многим мировым звездам, некоторые из которых потеряли свои дома. В Лос-Анджелесе также дивут некоторые известные эстоноземельцы, и они более подробно рассказывают о том, что там происходит.