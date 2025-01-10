Беспрецедентный интерес к билетам на праздник песни и танца: в продажу поступят дополнительные билеты

Продажа билетов на XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца „Iseoma“ началась в полдень 6 января, и всего за 24 часа было продано 50 000 билетов. На сегодняшний день билеты на все три представления праздника танца и билеты на сектор с местами на воскресный большой концерт праздника песни распроданы. Тем не менее, есть еще много билетов в общую зону большого концерта и также можно выбрать билеты как в сектор с местами, так и в общую зону концерта открытия Праздника песни в субботу.

В связи с большим интересом публики на площадке праздника танца будут установлены дополнительные трибуны, а 18 марта в 12:00 в продажу через Piletilevi поступят билеты как на дополнительные трибуны, так и дополнительные билеты, с которых будет снято групповое бронирование.

По словам Маргуса Тоомла, руководителя ЦУ Эстонского праздника песни и танца, большой интерес к билетам на Праздник песни и танца очень отраден. „За последние 24 часа число участников XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца стремительно выросло. Помимо десятков тысяч певцов, танцоров и музыкантов, для которых в ближайшие дни начнутся уездные репетиции, к нашей семье присоединились также десятки тысяч зрителей, купивших билеты, чья поддержка и аплодисменты, длящиеся по несколько часов, как и положено на больших праздниках, являются для наших выступающих самой большой благодарностью и признанием за проделанную работу“, сказал Тоомла.

По сравнению с последними несколькими праздниками песни и танца интерес к билетам вырос в разы. Около 22 000 билетов было куплено в день открытия продаж билетов на XXVII Праздник песни и танца „Minu arm“, который состоялся в 2019 году, и около 6 000 билетов было куплено на XIII Молодежный фестиваль песни и танца „Püha on maa“, который состоялся в 2023 году.

XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца пройдёт с 3 по 6 июля 2025 года в Таллинне. Художественный руководитель праздника песни — Хели Юргенсон, главный постановщик праздника танца — Хелена-Мариана Рейманн, а художественный руководитель праздника народной музыки — Хелин Пихлап. Организатором Праздника песни и танца является Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

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