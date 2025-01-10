Дом Пэрис Хилтон сгорел дотла в масштабном пожаре в Лос-Анджелесе: „Сердце разбито“

Масштабные пожары продолжают бушевать в Лос-Анджелесе. Трагедия затронула и семью Пэрис Хилтон. В своем Instagram светская львица сообщила, что ее дом полностью сгорел. По словам знаменитости, это стало для нее тяжелой утратой, ведь с этим местом связано множество теплых воспоминаний. Именно там ее сын сделал первые шаги, и они мечтали видеть, как подрастает их дочь Лондон. Однако Хилтон подчеркнула, что самое важное — она, ее муж и дети в безопасности.

„Сердце разбито, что не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу горит дотла — это то, чего никому никогда не пожелаешь переживать. Этот дом, с которым связано столько драгоценных воспоминаний. Здесь Феникс сделал свои первые шаги, и мы мечтали создать воспоминания, как растет Лондон, на всю оставшуюся жизнь. Потеря тяжелая, но я благодарна за то, что моя семья и домашние питомцы в безопасности“, — поделилась светская львица.

Пэрис Хилтон выразила глубокую боль за всех, кто пострадал от масштабных пожаров, и заявила, что не намерена оставаться в стороне. Она планирует заняться благотворительной деятельностью и оказывать помощь пострадавшим. Кроме того, Хилтон обратилась к пожарным с благодарностью за их огромные усилия в борьбе с огнем и призвала их проявлять осторожность.

„Мои молитвы за каждую семью, пострадавшую от этих пожаров. Мое сердце болит за тех, кто все еще в беде или оплакивает большие потери. Немыслимое опустошение. Знать, что многие просыпаются сегодня без места, которое они называют домом, это действительно разрывает сердце“, — поделилась знаменитость.

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