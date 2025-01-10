ETV+ покажет новые серии шоу „Гастротревел по Эстонии“

В новом сезоне участники шоу отправятся в еще более захватывающее путешествие, чтобы показать самые разные уголки Эстонии, которые особенно интересны своими кулинарными традициями и гастрономическими особенностями. Им доведется приготовить еду в женском монастыре, куда посторонним вход строго воспрещен. Повара попадут в закрытые комнаты президентского дворца, куда доступ имеют лишь избранные, а президентский шеф-повар покажет, как готовить по‑настоящему королевский завтрак.

На каждом шагу героев проекта ожидают сюрпризы и экстрим: готовить будут даже в тюрьме, а рецепт особого маринада для баранины нужно будет рассказать во время прыжка с парашютом. А для того, чтобы приготовить пиццу, придется запустить настоящую водяную мельницу, которой более ста лет. Телезрители узнают, где в Эстонии находится секретный мексиканский ресторан, и в каком уезде можно переночевать, как в Венеции.

В первом сезоне телепроекта семь известных шеф-поваров отправились в гастрономическое путешествие по Эстонии, чтобы отыскать и познакомиться с новыми и интересными вкусами, а также с давно забытыми кулинарными традициями. Шеф-поварам совместно с местными гурманами удалось создать ряд новых блюд. Во время своего путешествия они встретили множество интересных людей, насладились красотами эстонской природы и не раз попадали в неожиданные экстремальные ситуации. Это было невероятное и полное эмоций приключение, которое они преодолели вместе со зрителями проекта.

Смотрите продолжение шоу „Гастротревел по Эстонии“ на ETV+ с 10 января по пятницам в 20:30.

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