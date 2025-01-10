Шоубиз
10.01.2025, 13:00

„На самом деле мы здесь все полурусня*“. Известные эстонские рэперы поспорили в радиоэфире об уместности русской музыки

 (1)
Рэперы Генка и Bad Art
Рэперы Генка и Bad Art
ФОТО: DELFI MEEDIA/KAADER VIDEOST

Эстонский рэпер Bad Art, выпустивший песню с припевом на русском языке, заявил что любит слушать русскую музыку и в этом нет ничего предосудительного. Другой эстонский рэпер Генка с ним не согласился и добавил, что выпускать песню с русским припевом в нынешней ситуации рискованно.

Рэпер Артур Тоомпуу, или Bad Art был гостем программы „Nädala tegija“ на радиостанции Legendaarne Raadio, ведущим которой является рэпер Генка.

Помимо других тем, например, о том, как Bad Art начал читать рэп, они также поговорили о его альбоме „Kriminoloogia“, который вышел в конце прошлого года. В альбом вошел трек „Ja nüüd“, в котором также участвует рэпер, художник и татуировщик Раймонд Кукушкин aka Ra Kurss, и припев у трека - на русском языке.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии