„На самом деле мы здесь все полурусня*“. Известные эстонские рэперы поспорили в радиоэфире об уместности русской музыки

Помимо других тем, например, о том, как Bad Art начал читать рэп, они также поговорили о его альбоме „Kriminoloogia“, который вышел в конце прошлого года. В альбом вошел трек „Ja nüüd“, в котором также участвует рэпер, художник и татуировщик Раймонд Кукушкин aka Ra Kurss, и припев у трека - на русском языке.