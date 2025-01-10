10.01.2025, 13:00
„На самом деле мы здесь все полурусня*“. Известные эстонские рэперы поспорили в радиоэфире об уместности русской музыки(1)
ФОТО: DELFI MEEDIA/KAADER VIDEOST
Эстонский рэпер Bad Art, выпустивший песню с припевом на русском языке, заявил что любит слушать русскую музыку и в этом нет ничего предосудительного. Другой эстонский рэпер Генка с ним не согласился и добавил, что выпускать песню с русским припевом в нынешней ситуации рискованно.
Рэпер Артур Тоомпуу, или Bad Art был гостем программы „Nädala tegija“ на радиостанции Legendaarne Raadio, ведущим которой является рэпер Генка.
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