Сериалы Netflix: 15 фактов, которые вы не знали об „Игре в кальмара“

„Игра в кальмара“ стала одним из крупнейших сериальных хитов в мире, и ее популярность не уменьшается. Но знали ли вы, что этот корейский сериал скрывает много интересных фактов? Издание Businessinsider собрали 15 самых неожиданных и удивительных подробностей о создании сериала, его персонажах и кулуарных моментах, которые вы, наверное, не знали.

Изначально сериал назывался иначе

Изначально сериал назывался „Шестой раунд“. План для создания шоу был объявлен в сентябре 2019 года, а сотрудничество с Netflix стало первым для создателя Хвана Дон Хэка.

Начало работы над сценарием

Хван начал работать над сценарием еще в 2008 году, а первый черновик завершил в 2009 году. На написание первых двух эпизодов ушло почти шесть месяцев.

Проблемы с финансированием и кастингом

В течение десяти лет Хван не мог найти финансирование и актеров, пока Netflix не подключился к проекту.

Сначала планировали фильм

„Игра в кальмара“ изначально была задумана как полнометражный фильм, но из-за популярности идеи она была адаптирована в сериал.

Сценарист и режиссер изменили некоторые персонажи

Персонаж Джи Йон изначально должен был быть мужчиной, но Хван сменил пол на женский, чтобы создать более эмоциональную связь между персонажами.

Каракули на стенах комнаты игроков

На стенах общежития, где живут участники, можно заметить рисунки, которые являются подсказками для следующих игр.

Жуткая кукла из первой игры

Кукла из первого эпизода шоу является реальной и находится в округе Джинчхон, к северу от Сеула.

Номер телефона с визитки настоящий

Номер телефона на визитках, которые используют участники, на самом деле существует, и его владелец получает около 4000 звонков в день.

Уровень с конфетами стал трендом TikTok

Благодаря сцене с конфетами далгона, пользователи TikTok начали создавать свои собственные версии этого уровня.

Популярность шоу помогла другим проектам

После выхода „Игры в кальмара“ такие сериалы, как японский „Алиса в пограничной стране“ и корейский „Сладкий дом“, обрели популярность на Netflix.