ВИДЕО | Назван лучший эстонский фильм 2024 года - им стала кинокартина о Печорах

Пикков получил бронзовую фигурку „Девы Маали“ авторства Прийта Тендера и денежную премию в размере 2500 евро. Его короткометражный документальный фильм рассказывает о городе Печоры и населявших его людях, главная героиня – прабабушка автора фильма. Кинолента о том, что значит быть человеком и оставаться им даже в самые безнадежные моменты. Длительность фильма - 17 минут.

„Фильм о городе Печоры и его жителях, рассказанный через жизнь моей прабабушки. Мой прапрадед, который был заместителем мэра Печор, был убит большевиками за то, что отказался отдать ключи от монастыря в городе революционерам. Через пару месяцев в Печоры прибыли бронепоезда войны за независимость Эстонии, и город был освобожден. Один из солдат бронепоезда, датский доброволец, взял с собой кинокамеру и снял самые ранние кадры Печор. Где-то на этой скачущей киноленте есть и моя прабабушка“, - пишет о фильме Пикков.