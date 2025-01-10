ВИДЕО | Назван лучший эстонский фильм 2024 года - им стала кинокартина о Печорах
Объединение киножурналистов Эстонии назвало лучшим эстонским фильмом 2024 года картину „Швейная машина“ режиссера Юло Пиккова, пишет rus.err.ee.
Пикков получил бронзовую фигурку „Девы Маали“ авторства Прийта Тендера и денежную премию в размере 2500 евро. Его короткометражный документальный фильм рассказывает о городе Печоры и населявших его людях, главная героиня – прабабушка автора фильма. Кинолента о том, что значит быть человеком и оставаться им даже в самые безнадежные моменты. Длительность фильма - 17 минут.
„Фильм о городе Печоры и его жителях, рассказанный через жизнь моей прабабушки. Мой прапрадед, который был заместителем мэра Печор, был убит большевиками за то, что отказался отдать ключи от монастыря в городе революционерам. Через пару месяцев в Печоры прибыли бронепоезда войны за независимость Эстонии, и город был освобожден. Один из солдат бронепоезда, датский доброволец, взял с собой кинокамеру и снял самые ранние кадры Печор. Где-то на этой скачущей киноленте есть и моя прабабушка“, - пишет о фильме Пикков.
За звание лучшего отечественного фильма года боролись еще четыре картины: „8 лиц озера Бива“, „Львица“, „Бензопилы пели“ и „День сауны“.
В прошлом году премию „Дева Маали“ получил нашумевший документальный фильм „Сестринство бани по-черному“ Анны Хинтс.
Лучшим фильмом эстонского проката стала драма „Зона интересов“ британского режиссера Джонатана Глейзера, на втором месте – артхаусный стимпанк „Бедные-несчастные“ греческого кинематографиста Йоргоса Лантимоса, на третьем – боди-хоррор „Субстанция“ француженки Корали Фаржа.
Звания лучшего кинокритика в третий раз удостоился Тристан Приймяги.
Премия „Дева Маали“ была вручена в 32-й раз. Торжественная церемония прошла в кинотеатре „Сыпрус“.
Старейшая кинопремия Эстонии вручается с 1993 года. Победителя выбирает Объединение киножурналистов Эстонии.