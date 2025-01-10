Умерла актриса Евгения Добровольская

„Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. <…> Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем“, — говорится в сообщении театра.

В пресс-службе МХТ уточнили, что последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью. „Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет“, — подчеркнули в театре.

Евгения Добровольская родилась в 1964 году в Москве. В 1987 году она окончила ГИТИС (мастерская Людмилы Касаткиной, Сергея Колосова и Владимира Левертова), тогда же начала служить в МХАТ имени Горького. С 1988 по 1989 год была актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова, затем — с 1989 по 1991 год — играла в труппе театра-студии „Современник-2“.

В МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова Добровольская начала служить в 1991 году. Ее первой ролью на сцене Художественного театра была Нина Заречная в „Чайке“, впоследствии ей довелось сыграть всех героинь пьесы.

В МХТ добавили, что несмотря на „безусловный авторитет, заслуги и юбилейные даты“, в театре ее называли Женей, а не Евгенией Владимировной.

„Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не „бронзовел““, в ней продолжала угадываться ершистая и ранимая девочка-подросток из её дебютного фильма „Клетка для канареек““, — подчеркнули в МХТ.

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