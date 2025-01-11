Культура
11.01.2025, 09:00

ВИДЕО | „Я буду готова ко всему; Мы привыкли – мы против“: что думают гости Русского театра о его переименовании

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Русский театр в Таллинне оказался в центре общественного внимания после появления информации о его скором переименовании. Мы отправились к театру, чтобы узнать мнение его гостей. На камеру свои взгляды выразили давние поклонники театрального искусства и постоянные посетители Русского театра.

На протяжении многих лет Русский театр был символом культурного обмена, местом, где русский язык и эстонская культура находили точки соприкосновения. Однако обсуждение его переименования вызвало полярные мнения. Зрители поделились своим мнением об этой инициативе, и их точки зрения заметно разнятся.

«Ну, русский есть русский, никуда не денешься. Должен быть русский, наверное», — отметила одна из зрительниц, явно приверженная сохранению текущего названия. «Оно же с 48-го года. С этого времени много чего менялось, и ничего страшного. Vene есть vene».

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