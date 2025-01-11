ВИДЕО | „Я буду готова ко всему; Мы привыкли – мы против“: что думают гости Русского театра о его переименовании

На протяжении многих лет Русский театр был символом культурного обмена, местом, где русский язык и эстонская культура находили точки соприкосновения. Однако обсуждение его переименования вызвало полярные мнения. Зрители поделились своим мнением об этой инициативе, и их точки зрения заметно разнятся.

«Ну, русский есть русский, никуда не денешься. Должен быть русский, наверное», — отметила одна из зрительниц, явно приверженная сохранению текущего названия. «Оно же с 48-го года. С этого времени много чего менялось, и ничего страшного. Vene есть vene».