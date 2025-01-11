11.01.2025, 09:00
ВИДЕО | „Я буду готова ко всему; Мы привыкли – мы против“: что думают гости Русского театра о его переименовании(2)
Русский театр в Таллинне оказался в центре общественного внимания после появления информации о его скором переименовании. Мы отправились к театру, чтобы узнать мнение его гостей. На камеру свои взгляды выразили давние поклонники театрального искусства и постоянные посетители Русского театра.
На протяжении многих лет Русский театр был символом культурного обмена, местом, где русский язык и эстонская культура находили точки соприкосновения. Однако обсуждение его переименования вызвало полярные мнения. Зрители поделились своим мнением об этой инициативе, и их точки зрения заметно разнятся.
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