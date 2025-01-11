Актриса Джессика Альба разводится после более чем 16 лет брака

Актриса Джессика Альба (43) и кинопродюсер Кэш Уоррен (45) за последние месяцы ни разу не были на каких-либо публичных мероприятиях вместе. Кроме того, как сообщает TMZ, и Альба, и Уоррен неоднократно появлялись на камерах без обручальных колец на пальцах.

Почти полгода назад Джессика Альба рассказала в интервью, что их брак переживает нелегкие времена, но отношения остаются крепкими и стабильными на протяжении многих лет. „Я думаю, в каждой семье бывают свои взлеты и падения, но со временем понимаешь, что трудные времена не вечны. Это тяжело, но вы всегда можете найти дорогу друг к другу, это того стоит“, — сказала она тогда в интервью Entertainment Tonight.

В интервью Альба описала своего мужа как „действительно замечательного“ и добавила, что не представляет своей жизни без него. „Я бы не хотела быть ни с кем другим“, — заявила она. И вот теперь их брак дал настолько большую трещину, что звездная пара подала на развод, сообщает TMZ.

Джессика Альба и Кэш Уоррен познакомились в Ванкувере в 2004 году на съемках фильма „Фантастическая четверка“. Актриса сыграла главную роль Сью Сторм, а Уоррен работал помощником режиссера. Пара поженилась 19 мая 2008 года, у них родилось трое детей: дочери Онор (16) и Хейвен (13), а также сын Хейс (7).

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