Культура
11.01.2025, 17:18

"Исполнение мечты!“ Нечаева готовится выпустить новый альбом: первый сингл будет представлен в Дубае

 
Элина Нечаева
Элина Нечаева
ФОТО: Pressimaterjalid

Первый сингл с недавно изданного альбома „Dreams“ известной эстонской певицы Элины Нечаевой представляет собой новую версию всемирно известного хита „You Raise Me Up“. Певица, поющая в разных музыкальных жанрах, впервые представит песню на конференции Mindwalley в Дубае.

"Альбом „Dreams“ стал для меня буквально осуществлением мечты, — сказала Элина Нечаева. - Каждая песня в этом альбоме — чистые эмоции и абсолютная любовь. Путь к завершению нового материала был трудным, но тем более близким сердцу“.

„You Raise Me Up“ появится на радио и музыкальных платформах уже в ближайшие дни. Оригинал песни был написан для ирландско-норвежской группы Secret Garden в 2001 году. Наибольшую известность песня получила в исполнении Джоша Гробана и группы Westlife. Исполнение Элины Нечаевой сопровождается музыкой в исполнении Чешского национального оркестра, который придает песне мощное и классическое звучание. А нежное и кристально чистое сопрано певицы добавляет произведению эмоциональности и глубины.

Новый альбом „Dreams“ состоит из 12 песен - как новых произведений, так и аранжировок известных хитов разных эпох.

Элина Нечаева представит новую песню 12 января на гала-вечере Mindvalley Conference Awards на легендарной сцене Dome Stage в Dubai Expo - Al Wasl Plaza. Конференция Mindvalley объединяет темы карьеры, здоровья и духовности, привлекая лидеров и энтузиастов со всего мира.

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