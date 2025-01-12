Деми, Джоди и Николь: неужели Голливуд наконец готов признать сложных женских персонажей старше 40?

В современном кино и телевидении происходит нечто удивительное, пишет в The Guardian исследовательница психологии и старения Наташа Джинниван. Это восхищение смелыми и неоднозначными женскими персонажами среднего и старшего возраста, которые изображаются на экране во всей своей сложности.

Церемония „Золотой глобус“ подчеркнула эту тенденцию, раздав множество наград женщинам, сыгравшим такие роли, — зачастую к их собственному удивлению.

Долгожительница Голливуда Деми Мур, получившая награду за лучшую женскую роль в фильме „Субстанция“, критикующем эйджизм в индустрии развлечений, призналась, что была шокирована победой. „Я занимаюсь этим уже давно, больше 45 лет, и это первый раз, когда я что-то выиграла как актриса“, — сказала она.

Джоди Фостер также отметила эту тенденцию, получая награду за новый сезон сериала „Настоящий детектив“. „Самое замечательное в этом возрасте и в этом времени — быть частью сообщества таких людей“, — сказала она.

2024 год стал знаковым для сложных, смелых женских персонажей, которые показывают стойкость в преодолении жизненных трудностей и при этом остаются непредсказуемыми.

Например, героиня 50-летней Ханны Уэддингем в сериале „Тед Лассо“ - Ребекка Уэлтон. Это женщина в гневе, которую ради юной любовницы бросил муж, но со временем она превращает свои разочарование и стыд в силу, становясь надежной опорой для тренера, которого она изначально наняла, чтобы в отместку бывшему мужу уничтожить его любимую футбольную команду. Ребекка показывает, как можно пережить болезненный развод с остроумием, юмором и обаянием.

Другой пример - 73-летняя Джин Смарт, получившая „Золотой глобус“ за лучшую женскую роль в сериале „Хитрости“. Ее персонаж, Дебора Вэнс, одновременно неуверенна и амбициозна. Именно это сочетание делает ее комедийной, но при этом глубокой героиней.

На протяжении долгого времени глубина, интуиция, сила и мужество зрелых женских персонажей, а также их естественная внешность, редко отображались в популярных шоу и фильмах.