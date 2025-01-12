Деми, Джоди и Николь: неужели Голливуд наконец готов признать сложных женских персонажей старше 40?
На недавней церемонии „Золотой глобус“ в центре внимания оказались актрисы, играющие роли многогранных, неоднозначных, смелых и зрелых женщин.
В современном кино и телевидении происходит нечто удивительное, пишет в The Guardian исследовательница психологии и старения Наташа Джинниван. Это восхищение смелыми и неоднозначными женскими персонажами среднего и старшего возраста, которые изображаются на экране во всей своей сложности.
Церемония „Золотой глобус“ подчеркнула эту тенденцию, раздав множество наград женщинам, сыгравшим такие роли, — зачастую к их собственному удивлению.
Долгожительница Голливуда Деми Мур, получившая награду за лучшую женскую роль в фильме „Субстанция“, критикующем эйджизм в индустрии развлечений, призналась, что была шокирована победой. „Я занимаюсь этим уже давно, больше 45 лет, и это первый раз, когда я что-то выиграла как актриса“, — сказала она.
Джоди Фостер также отметила эту тенденцию, получая награду за новый сезон сериала „Настоящий детектив“. „Самое замечательное в этом возрасте и в этом времени — быть частью сообщества таких людей“, — сказала она.
2024 год стал знаковым для сложных, смелых женских персонажей, которые показывают стойкость в преодолении жизненных трудностей и при этом остаются непредсказуемыми.
Например, героиня 50-летней Ханны Уэддингем в сериале „Тед Лассо“ - Ребекка Уэлтон. Это женщина в гневе, которую ради юной любовницы бросил муж, но со временем она превращает свои разочарование и стыд в силу, становясь надежной опорой для тренера, которого она изначально наняла, чтобы в отместку бывшему мужу уничтожить его любимую футбольную команду. Ребекка показывает, как можно пережить болезненный развод с остроумием, юмором и обаянием.
Другой пример - 73-летняя Джин Смарт, получившая „Золотой глобус“ за лучшую женскую роль в сериале „Хитрости“. Ее персонаж, Дебора Вэнс, одновременно неуверенна и амбициозна. Именно это сочетание делает ее комедийной, но при этом глубокой героиней.
На протяжении долгого времени глубина, интуиция, сила и мужество зрелых женских персонажей, а также их естественная внешность, редко отображались в популярных шоу и фильмах.
На вручении награды международного кинофестиваля в Палм-Спрингс Николь Кидман (57) заявила, что ей „очень повезло получить такую роль“, имея в виду эротический триллер „Малышка“, где она играет главу успешной технологической компании, которая вступает с страстную внебрачную связь с молодым стажером. Кидман подчеркнула, что в прошлом индустрия никогда бы не доверила такую роль женщине за 50.
Профессор гендерных исследований Калифорнийского университета Дженнифер Берри считает важным показывать больше зрелых женских персонажей на экране, включая естественные, среднестатистические тела. Она благодарна актрисам высшего уровня, таким как Кейт Уинслет, за их стремление к аутентичности.
Существует потребность в подлинности и разнообразии историй, которые мы видим в кино и на телевидении. Зрители рады видеть актеров с разным культурным, сексуальным, гендерным и физическим опытом в главных ролях. И возрастное разнообразие тоже должно быть представлено.
Это включает не только появление зрелых мужчин и женщин в главных ролях, но и взаимодействие людей разных возрастов, которые работают вместе, наставляют друг друга и сотрудничают.
Долгое время Голливуд показывал ведущих актрис исключительно как романтический интерес мужских героев, причем почти никогда не давая главных ролей женщинам старше 40 лет. Зрелые женские персонажи часто становились либо добрыми „поддерживающими персонажами“, либо злодейками.
Однако теперь Голливуд начинает видеть, что женщины старшего возраста — это нечто большее. Они уверены в себе, утонченны, смешны и не готовы следовать общепринятым стандартам красоты. Их характеры могут быть многогранными, ироничными и противоречивыми, что рождается из их опыта борьбы с социальными ожиданиями.
57-летняя Памела Андерсон - пример женщины, которая переписала сценарий своей жизни и карьеры. Она заявляет: „Мне не нужно быть самой красивой в комнате“, — и интернет реагирует на это восторгом.
62-летняя Мишель Йео, получая „Оскар“ за роль в фильме „Всё везде и сразу“, сказала в своей речи: „Девушки, не позволяйте никому говорить, что вы вышли из возраста расцвета“. Похоже, что продюсеры, режиссеры и сценаристы начинают это понимать.