Благородный поступок! Принц Гарри и Меган приехали в Лос-Анджелес, чтобы помочь пострадавшим

Как сообщило издание TMZ, принц Гарри и Меган Маркл посетили район Алтадена в Лос-Анджелесе, который сильно пострадал в результате лесных пожаров. Королевская чета находилась там почти час, вместе с городскими чиновниками они прошлись по пострадавшему району и осмотрели последствия стихии.

По словам очевидцев, зрелище произвело глубокое впечатление на принца Гарри и Меган. Во время осмотра оба очень эмоционально реагировали на увиденное, на их лицах отражались беспокойство и грусть. Масштабы ущерба от пожара стали для них большим шоком. Супруги активно участвовали в обсуждениях с городскими властями, пытаясь найти решения, которые позволят предотвратить повторение подобных катастроф, остановить пожары и смягчить нанесенный ущерб.

Во время осмотра района Алтадена принц Гарри и Меган были предельно осторожны и надели на лицо маски. Королевская чета решила внести свой вклад в помощь пострадавшему региону. Они посетили заседании комиссии по ликвидации последствий лесных пожаров, в которой приняли участие городские власти, спасатели, волонтеры и актриса Дженнифер Гарнер, у которой в пожаре погиб друг.

Лесные пожары, бушующие в богатом районе Лос-Анджелеса, оставили без крова множество людей, включая знаменитостей. Например, огнем был полностью уничтоже дом Мела Гибсон. Актер прожил там более десяти лет. Чудом спаслись куры актера, жившие в хозяйственной пристройке. Дома сгорели также у Пэрис Хилтон, Билли Кристала, Анны Фэрис, Джеймса Вудса, Джеффи Бриджеса, Дайана Уоррена и Мэнди Мур.

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