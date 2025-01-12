ФОТО | "Впереди нас ждут новые приключения“. Ксения Балта поздравила мужа с юбилеем оригинальным способом

„С днем ​​рождения, любовь моя! Впереди нас ждут новые приключения, незабываемые воспоминания и будущее, полное еще больших триумфов!“ — написала Балта в своем посте в Instagram.

Назаров и Балта поженились в 2018 году. Сначала они обвенчались в Церкви Преображения Господня в Таллинне, а после в Доме Черноголовых состоялась торжественная церемония бракосочетания. В роли подружки невесты была Сандра Серсант, известная своей музыкальной деятельностью. Поздравить пару пришли президент Эстонской федерации легкой атлетики Эрих Тейгамяги, десятиборец Янек Ыйглане и олимпийский двоеборец Аллар Леванди.

Долгое время ходило много слухов об отношениях Балты и Назарова, но подтвердились они лишь летом 2008 года. Первоначально Балту тренировала тогдашняя жена Назарова Ремигия, но внезапно между Балтой и мужем ее тренера Назаровым вспыхнуло пламя любви. „Благодаря спорту я обрела спутника и опору на жизненном пути, который всегда поддерживал меня. Приятно, когда находишь человека, который тебя действительно понимает“, — сказала тогда Балта.

В феврале прошлого года у пары родилась дочка Кира. Это первый ребенок 38-летней Балты. У 60-летнего Назарова есть сын от предыдущего брака - Дейвидас Назаровас, литовский баскетболист.

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