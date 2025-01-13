Раймонду Паулсу - 89! Жизнь и творчество Маэстро в большой фотогалерее

Один из популярнейших людей Латвии Раймондс Оярс Паулс родился в 1936 году в семье Волдемара и Алмы Матильды Паулсов. В возрасте 4 лет стал изучать игру на пианино, но, как признавался в интервью, поначалу неохотно. Но позднее был благодарен за жесткую дисциплину, которая не позволила бросить занятия.

В 1946-м поступил в музыкальную школу, а после окончания - в Латвийскую государственную консерваторию, в класс Германа Брауна на отделении пианизма.

В различных коллективах играл уже с 14 лет, постепенно осваивая искусство импровизации и основы джаза. В то же время начал писать собственные мелодии.

Еще во время учебы в 1956-м году вместе с контрабасистом Эгилом Шварцем создал первый эстрадный коллектив - секстет. Тогда же была записана первая песня на музыку Паулса - Nenosūtītā vēstule в исполнении Валентины Бутане.

Год спустя вошел в состав Рижского эстрадного оркестра, активно выступал в союзных республиках, исполняя композиции в том числе собственного сочинения.

Настоящим первым хитом стала песня Mežrozīte на слова Альфреда Круклиса, которая одержала победу в опросе программы Mikrofons на Латвийском радио в 1968-м году. В этом опросе, который считался важнейшим признанием латвийских слушателей в годы СССР, в разные годы песни Паулса побеждали 11 раз.

Первая пластинка эстрадных песен Маэстро Tev mana labā была выпущена в 1969-м году. Сейчас число изданных им звукозаписей превышает 150.

За долгую творческую жизнь Раймонд Паулс написал музыку к нескольким десяткам фильмов: „Слуги дьявола“, „Долгая дорога в дюнах“, „Мой друг - человек несерьезный“, „Подарок одинокой женщине“, „Театр“, „Лимузин цвета белой ночи“ и другим. Одной из недавних работ стал саундтрек к ленте Homo Novus. Много писал Маэстро и для театральных спектаклей и мюзиклов.

С 1992-го по 2006-й проводил очень популярные в Латвии мероприятия празднования Лиго, которые собирали тысячи людей.