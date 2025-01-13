Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

Никита Пресняков, старший сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой, последние годы живет в Лос-Анджелесе, где активно пытается построить свою карьеру в музыке и кино. Однако недавно он оказался в центре масштабного пожара, который уже несколько дней охватывает Город ангелов.

Пресняков вместе с женой был вынужден эвакуироваться, как и многие другие жители Калифорнии. В своем Instagram он сообщил, что физически находится в безопасности, однако эмоционально переживает сложный период.

Внук Аллы Пугачевой поделился в своем блоге кадрами пылающего Лос-Анджелеса, где огненное зарево окрасило небо в ярко-красный цвет. В подписи к видео Никита выразил соболезнования пострадавшим от пожара и призвал своих подписчиков быть осторожными и беречь себя.

„Мы в безопасности, но живем в постоянном стрессе - сканируем всю эту ситуацию каждую минуту. В депрессии и грусти от того, что такой замечательный район (на данный момент элитный район Пасифик Палисейдс больше всех пострадал из-за пожара - прим. редактора) просто исчез, сочувствуем каждому, кто потерял жилище в этом безумии. Берегите себя“, - написал Никита Пресняков.

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