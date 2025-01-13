„Человек без имени“: в Таллинне пройдет премьера спектакля Кирилла Серебренникова с Никитой Кукушкиным в главной роли

Главный герой в исполнении Никиты Кукушкина проходит через череду перевоплощений и, подобно странствующей душе из тибетской „Книги мертвых“, переносится из вагона метро в прошлое, во времена Бетховена, или в еще не наступившее будущее, очертания которого проступают в наши дни.