Культура
13.01.2025, 15:00

„Человек без имени“: в Таллинне пройдет премьера спектакля Кирилла Серебренникова с Никитой Кукушкиным в главной роли

 
"Человек без имени" Кирилла Серебренникова
"Человек без имени" Кирилла Серебренникова
ФОТО: Erakogu

Европейская премьера спектакля „Человек без имени“, одного из последних спектаклей, созданных в стенах московского „Гоголь-Центра“, состоится на театральных площадках Таллинна, Берлина, Дуйсбурга, Франкфурта и других городов Европы.

Главный герой в исполнении Никиты Кукушкина проходит через череду перевоплощений и, подобно странствующей душе из тибетской „Книги мертвых“, переносится из вагона метро в прошлое, во времена Бетховена, или в еще не наступившее будущее, очертания которого проступают в наши дни.

Композитор Петр Айду специально для спектакля создал уникальный инструмент „Пангармоникон“, состоящий из десяти пересобранных пианино способных играть музыку практически без участия человека.

Больше информации - здесь.

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