„Человек без имени“: в Таллинне пройдет премьера спектакля Кирилла Серебренникова с Никитой Кукушкиным в главной роли
Европейская премьера спектакля „Человек без имени“, одного из последних спектаклей, созданных в стенах московского „Гоголь-Центра“, состоится на театральных площадках Таллинна, Берлина, Дуйсбурга, Франкфурта и других городов Европы.
Главный герой в исполнении Никиты Кукушкина проходит через череду перевоплощений и, подобно странствующей душе из тибетской „Книги мертвых“, переносится из вагона метро в прошлое, во времена Бетховена, или в еще не наступившее будущее, очертания которого проступают в наши дни.
Композитор Петр Айду специально для спектакля создал уникальный инструмент „Пангармоникон“, состоящий из десяти пересобранных пианино способных играть музыку практически без участия человека.
Режиссер - Кирилл Серебренников
В главной роли - Никита Кукушкин
Сценограф - Александр Барменков
Композитор - Петр Айду
Больше информации - здесь.