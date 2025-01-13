Звезда британского телешоу сгорел заживо во время масштабного пожара в США

32-летний мужчина, страдавший детским церебральным параличом, оказался в доме вместе со своей матерью Шелл, когда огонь приблизился к их жилищу. Женщина выбежала на улицу, чтобы полить крышу водой из садового шланга, но оказалось, что воды в нем не было. Спустя несколько секунд на здание начали падать раскаленные угли.

„Последнее, что он сказал: „Мама, оставь меня“, а ни одна мама не может оставить своего ребенка. У меня еще сломана рука, я не могла его поднять, не могла его переместить“, - рассказала Шелл.

Она также отметила, что неоднократно пыталась дозвониться до спасателей, но линия не работала. В отчаянии женщина села в машину и отправилась искать помощь. Однако, вернувшись с пожарными, она обнаружила, что было уже слишком поздно. По ее словам, от дома остались лишь руины.

Что известно о Рори Сайксе

Рори Сайкс родился с детским церебральным параличом и имел проблемы со зрением. Несмотря на это, его мать прилагала все усилия, чтобы улучшить состояние сына.

„Он преодолел так много операций и терапий, чтобы вернуть себе зрение и научиться ходить. Несмотря на боль, он все еще с энтузиазмом путешествовал со мной по миру от Африки до Антарктиды“, - писала Шелл.

Позже Рори стал известным благодаря участию в британском телешоу „Kiddy Kapers“. Он активно помогал людям с ДЦП и выступал на тематических мероприятиях.

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