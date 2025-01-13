Элина Нечаева рассказала о страшном периоде: „Постоянно думала, дышит ли еще ребенок“

„Когда мне дали на руки ребенка, я не могла поверить, что этот маленький человек, который дышит и смотрит вокруг, только что вышел изнутри меня“, - вспоминает она.

Когда семью выписали из больницы, с одной стороны, это была огромная радость, но с другой - небольшое беспокойство по поводу того, возможно ли со всем справиться, когда врачи больше не находятся на расстоянии вытянутой руки.

„Первый месяц я испытывала сильный стресс, постоянно думала, дышит ли еще ребенок и все ли с ним в порядке, - признается Элина. - Теперь он подрос, и моему сердцу стало спокойнее“.

Как ранее писал Delfi, малыш родился 26 октября. Ребенку дали необычное имя - Олив. „Мы зовем его Оливкой. Он хорошо кушает и любит поесть, как и его мама с папой. Конечно, когда он родился, то был совсем крохой - 47 см ростом и весом чуть меньше 2400 граммов“, - рассказала новоиспеченная мама. „Малыш хотел прийти к нам немного раньше положенного срока, но все в порядке“, - добавила певица.

Ребенок Элины Нечаевой появился на свет почти на полтора месяца раньше срока. „Я тоже родилась на полтора месяца раньше срока, примерно с таким же весом и размерами“, - пояснила Нечаева, отметив, что, исходя из этого, она предполагает, что ее ребенок пошел в мать.

„Сейчас он весит уже практически пять килограммов, с большими щеками, в нем даже не узнать того малыша, который был вначале совсем крохой“, - говорит Нечаева. „Он слушает, как мама поет на сцене, и пока что у нас было очень хорошее сотрудничество, он особенно любит спать, когда я пою, я думаю, он считает эти рождественские песни колыбельными“, - сказала Нечаева, добавив, что у нее действительно замечательный ребенок.

Отец сына Элины - венгерский танцор и хореограф Ахмед Мусса. Пара обручилась и поженилась в 2024 году.