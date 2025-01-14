После скандала с предполагаемым возлюбленным Бригитте Сюзаннне Хунт наконец рассказала правду о своих отношениях

В блоге, опубликованном в понедельник, Хунт решила высказаться о своем семейном положении и предполагаемом возлюбленном. „Меня связали с одним конкретным мужчиной, и теперь пришло время дать ответы“, — заявляет она, намекая на присяжного адвоката Северинаса Якубаускаса. Первые слухи об их отношениях дошли до издания Kroonika уже в конце прошлого лета, когда Хунт начала работать в адвокатской конторе Emerald Legal. В этой же фирме уже некоторое время работал Якубаускас.

В публикации Хунт объясняет, каким, по ее мнению, должен быть здоровый романтический союз. Однако счастливого конца у рассказа нет: скандально известная звезда утверждает, что в настоящий момент она все же одинока. „Мой следующий мужчина станет моим мужем — я это уже говорила. Я не вижу смысла показывать кого-либо, пока мы не будем полностью уверены друг в друге“, — поясняет Бригитте, называя себя одинокой красавицей. Вступить в отношения она планирует только тогда, когда найдет кого-то настолько замечательного, кто сможет стать лучше, чем ее одиночество. Тогда, по словам Бригитте, она сможет „вложить в него свое время и сделать его самым известным мужчиной Эстонии“.

Слухи о том, что новым возлюбленным Бригитте является адвокат Северинас Якубаускас, начали распространяться в начале осени прошлого года, когда блогерка Маллукас стала намекать на это в своих Instagram-сторис. Маллукас тогда заявила, что пару видели целующимися в публичном месте, а также она отметила, что предполагаемый избранник Бригитте блондин. В сторис Маллукас даже сравнила внешность мужчины с птицей, изображение которой она опубликовала.

Якубаускас получил степень магистра по своей специальности в Тартуском университете. Кроме того, он работает в адвокатуре с 2019 года и имеет более шести лет профессионального опыта.