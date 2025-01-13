Шоубиз
13.01.2025, 17:00

„Членские карточки“ по 1000 евро: мошенники пытаются нажиться на фанатах популярной эстонской певицы

 
Kroonika
Мошенники создали фейковый аккаунт от имени певицы Элины Борн.
Мошенники создали фейковый аккаунт от имени певицы Элины Борн.
ФОТО: INSTAGRAM/DELFI MEEDIA

Интернет-мошенники приходят и уходят, всегда выбирая себе новых жертв. В этот раз мошенники пытаются нажиться на фанатах популярной эстонской певицы Элины Борн.

„Я хочу предупредить вас об одном аккаунте, чтобы вы не стали жертвой мошенничества. Человек с моей фотографией и именем выдает себя за меня - оставлю здесь фотографию этого аккаунта (причем он очень зитрый обманщик, там написано, что у него 19 тысяч подписчиков, что тоже, кстати, неправда)“, - пишет Элина Борн в Facebook.

По словам певицы, в начале фейковый аккаунт Борн оставляет очень милое сообщение, в котором „Элина Борн“ благодарит людей за то, что они ее поклонники, но в итоге вымогает деньги.

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