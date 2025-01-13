„Членские карточки“ по 1000 евро: мошенники пытаются нажиться на фанатах популярной эстонской певицы

„Я хочу предупредить вас об одном аккаунте, чтобы вы не стали жертвой мошенничества. Человек с моей фотографией и именем выдает себя за меня - оставлю здесь фотографию этого аккаунта (причем он очень зитрый обманщик, там написано, что у него 19 тысяч подписчиков, что тоже, кстати, неправда)“, - пишет Элина Борн в Facebook.