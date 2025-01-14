В центре культуры „Линдакиви“ начинается новый сезон танцевальных вечеров
Новый сезон организуемых управой района Ласнамяэ популярных танцевальных вечеров в стиле 80-90-х начнется в ЦК „Линдакиви“ в субботу, 18 января.
„Запуская новый сезон танцевальных вечеров, мы вновь дарим всем желающим возможность окунуться в мир хитов 80-х и 90-х годов. Танцевальные вечера – это отличный способ собраться с друзьями и хорошо провести вечер в сопровождении известных и любимых всеми мелодий. Мы приглашаем всех, кто любит танцевать, на наши танцевальные вечера“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
На атмосферном танцевальном вечере любители танцев смогут насладиться ностальгическими ритмами и отлично провести время с друзьями. Диджей будет играть любимые танцевальные мелодии 80-х и 90-х годов, которые перенесут гостей мероприятия в прошлое, создав полную энергии и ностальгии атмосферу.
Танцевальный вечер 18 января продлится с 18 до 21 часа.
Организуемые управой района Ласнамяэ танцевальные вечера в стиле 80-90х пройдут в центре культуры „Линдакиви“ в следующие дни:
18 января,
15 февраля,
29 марта,
19 апреля,
31 мая.
Мероприятия бесплатны для всех делающих. Центр культуры „Линдакиви“ расположен на ул. Я.Коорти, 22.