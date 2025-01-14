В центре культуры „Линдакиви“ начинается новый сезон танцевальных вечеров

„Запуская новый сезон танцевальных вечеров, мы вновь дарим всем желающим возможность окунуться в мир хитов 80-х и 90-х годов. Танцевальные вечера – это отличный способ собраться с друзьями и хорошо провести вечер в сопровождении известных и любимых всеми мелодий. Мы приглашаем всех, кто любит танцевать, на наши танцевальные вечера“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.