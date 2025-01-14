Культура
14.01.2025, 18:02

В центре культуры „Линдакиви“ начинается новый сезон танцевальных вечеров

 
Lasnamäe
Lasnamäe
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Новый сезон организуемых управой района Ласнамяэ популярных танцевальных вечеров в стиле 80-90-х начнется в ЦК „Линдакиви“ в субботу, 18 января.

„Запуская новый сезон танцевальных вечеров, мы вновь дарим всем желающим возможность окунуться в мир хитов 80-х и 90-х годов. Танцевальные вечера – это отличный способ собраться с друзьями и хорошо провести вечер в сопровождении известных и любимых всеми мелодий. Мы приглашаем всех, кто любит танцевать, на наши танцевальные вечера“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На атмосферном танцевальном вечере любители танцев смогут насладиться ностальгическими ритмами и отлично провести время с друзьями. Диджей будет играть любимые танцевальные мелодии 80-х и 90-х годов, которые перенесут гостей мероприятия в прошлое, создав полную энергии и ностальгии атмосферу.

Танцевальный вечер 18 января продлится с 18 до 21 часа.

Организуемые управой района Ласнамяэ танцевальные вечера в стиле 80-90х пройдут в центре культуры „Линдакиви“ в следующие дни:

  • 18 января,

  • 15 февраля,

  • 29 марта,

  • 19 апреля,

  • 31 мая.

Мероприятия бесплатны для всех делающих. Центр культуры „Линдакиви“ расположен на ул. Я.Коорти, 22.

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