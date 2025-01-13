ФОТО | Сексапильная эстонская блогерка Анита Сибул показала на отдыхе точеную фигуру в бикини

Ведущая роскошный образ жизни блогерка в настоящее время отдыхает на Карибах. В своем аккаунте в Instagram Анита поделилась своими фотографиями себя в купальнике. На одном снимке Анита позирует на краю лодки, на другом - стоит на пляже под деревом в красивом головном уборе, а на заднем обоих кадров - бирюзовая вода.

Ее тело украшает лишь ярко-красное бикини с золотыми деталями, которое подчеркнуло ее точеную фигуру.

Последние несколько дней Анита делится в Instagram фотографиями своего отпуска, который она проводит весьма активно. Во время поездки она наслаждалась катанием на лодке и снорклингом, который считает одним из своих любимых занятий.

„Для меня снорклинг - один из лучших способов провести время в отпуске, но здесь не так много интересного“, - откровенно призналась Анита своим подписчикам. „Мой лучший опыт снорклинга был на Мальдивах, а также в Таиланде и Египте“.

Анита Сибул встретила свой 27-й день рождения, а также Новый год в Колумбии, в Южной Америке. Возлюбленный Аниты позаботился о том, чтобы ее день рождения и Новый год были полны сюрпризов и незабываемы, и баловал ее всем самым лучшим.

Пара посетила бар Alquimico, входящий в список 50 лучших в мире. По ее словам, в полночь к столу подошел персонал с бенгальскими огнями, поздравлениями и десертом. „Один из сотрудников даже помог надеть корону на голову! 24-е число началось великолепно!“ - сказала Анита.

Но когда она пришла в отель из бара, Аниту ждал еще один сюрприз - вся комната была украшена воздушными шарами, лепестками роз, короной и другими украшениями. „Блеск придали букеты роз, которые были заказаны моими лучшими друзьями и родственниками из Эстонии! Какая прелесть!“ - с восторгом вспоминает Анита.