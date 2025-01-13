ВИДЕО | Снят с помощью искусственного интеллекта: в прокат вышел художественный фильм „Путин“

Режиссерская версия фильма длится два часа. Кино, созданное с использованием искусственного интеллекта Exis AI, глубоко исследует психику и мотивацию российского диктатора.

Роль главы Кремля исполнил польский предприниматель Славомир Собала, который необычайно похож на президента РФ. Актер готовился к роли более двух лет, заучивая поведение Путина и язык его тела.

Notes from Poland пишет, что фильм изображает Путина как безжалостного, властолюбивого лидера, переплетая драматизированные рассказы о документальных событиях с вымышленными элементами, охватывающими десятилетия его жизни, от детства до полномасштабного вторжения в Украину.

Несмотря на силу и безжалостность, режиссер хотел изобразить Путина слабым и напуганным человеком.

„Мой тезис заключается в том, что Путин трус… Я хотел разоблачить Путина, позволить зрителям максимально близко подойти к тигру в клетке и показать им, что этот тигр тоже боится“, — рассказывал Патрик Вега.

Кинорежиссер также утверждает, что его работа привлекла внимание агентов российской разведки, которые якобы выдавали себя за американских покупателей и предлагали за сценарий 200 000 долларов. Вега утверждает, что перенаправил их в польскую разведку, после чего предложения прекратились.

Стоимость производства фильма, работа над которым продолжалась около трех лет, составила 15 миллионов долларов.

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