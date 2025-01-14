Шоубиз
14.01.2025, 09:00

ВИДЕО | Походу его никто не узнал! В караоке-баре в Таллинне распевал свои песни звезда „Евровидения“ из Финляндии

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Käärijä во время выступления в Таллинне
Käärijä во время выступления в Таллинне
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В субботу вечером в караоке-баре Shamrock в Старом городе Таллинна, выступал человек, который, по крайней мере в теории, не нуждается в представлении.

„Muutama piña colada on jo takana. Silti mul on vielä naamataulu vakava. Yeah, yeah, ye, ye, yeah,“ - пел мужчина песню „Cha Cha Cha“, которая представляла Финляндию на „Евровидении“ в 2023 году.

Оказалось, что веселым посетителем караоке-бара был никто иной, как сам Käärijä, или Йере Пёйхёнен, автор оригинальной песни. Вивиан Терал, которая также сама занимается музыкой и некоторое время была солисткой группы Respekt, поделилась клипом „выступления“ в TikTok.

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