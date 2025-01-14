14.01.2025, 09:00
ВИДЕО | Походу его никто не узнал! В караоке-баре в Таллинне распевал свои песни звезда „Евровидения“ из Финляндии(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу вечером в караоке-баре Shamrock в Старом городе Таллинна, выступал человек, который, по крайней мере в теории, не нуждается в представлении.
„Muutama piña colada on jo takana. Silti mul on vielä naamataulu vakava. Yeah, yeah, ye, ye, yeah,“ - пел мужчина песню „Cha Cha Cha“, которая представляла Финляндию на „Евровидении“ в 2023 году.
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