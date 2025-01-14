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14.01.2025, 16:17

Тарту ищет друзей для ежиков: в городе пройдет необычная инфокампания

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Сделаем вместе Тарту более дружелюбным к ежам!
Сделаем вместе Тарту более дружелюбным к ежам!
ФОТО: Shutterstock

Эстонское общество защиты диких животных сообщило, что ищет для тартуской весенней инфокампании волонтеров, в чьих садовых заборах можно было бы сделать видимые с общественных пространств ворота для ежей.

Ворота для ежиков — это отверстия в заборе примерно 13х13 см, которые дают животным возможность заходить в сад и уходить оттуда. Ворота должны быть расположены в просматриваемых общественных пространствах (рядом с парками, скверами, другими зелёными зонами), чтобы как можно больше прохожих могло их заметить.

Над воротами должна быть табличка, поясняющая, что это такое. Пример, как это может выглядеть:

Забор для ежиных ворот должен соответствовать следующим критериям:

  • находится в Тарту;

  • ежам трудно пролезть под забором, то есть, забор или доходит до земли, или там слишком узкое пространство;

  • минимум одна сторона забора соседствует с зелёным общественным пространством (это необходимо, чтобы ежиные ворота не выходили на шоссе).

Добровольцев, желающих принять участие в необычной кампании, просят сообщить об этом в сообщениях в социальной сети Facebook. Создание лучшей для ежей городской среды пройдёт в рамках проекта Tartu LIFE Rohering.

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