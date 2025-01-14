Тарту ищет друзей для ежиков: в городе пройдет необычная инфокампания

Ворота для ежиков — это отверстия в заборе примерно 13х13 см, которые дают животным возможность заходить в сад и уходить оттуда. Ворота должны быть расположены в просматриваемых общественных пространствах (рядом с парками, скверами, другими зелёными зонами), чтобы как можно больше прохожих могло их заметить.