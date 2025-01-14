Тарту ищет друзей для ежиков: в городе пройдет необычная инфокампания(1)
Ворота для ежиков — это отверстия в заборе примерно 13х13 см, которые дают животным возможность заходить в сад и уходить оттуда. Ворота должны быть расположены в просматриваемых общественных пространствах (рядом с парками, скверами, другими зелёными зонами), чтобы как можно больше прохожих могло их заметить.
Над воротами должна быть табличка, поясняющая, что это такое. Пример, как это может выглядеть:
Забор для ежиных ворот должен соответствовать следующим критериям:
находится в Тарту;
ежам трудно пролезть под забором, то есть, забор или доходит до земли, или там слишком узкое пространство;
минимум одна сторона забора соседствует с зелёным общественным пространством (это необходимо, чтобы ежиные ворота не выходили на шоссе).
Добровольцев, желающих принять участие в необычной кампании, просят сообщить об этом в сообщениях в социальной сети Facebook. Создание лучшей для ежей городской среды пройдёт в рамках проекта Tartu LIFE Rohering.