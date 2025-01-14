Какой еще траур? Анна Седокова, пропустившая похороны Яниса Тиммы, занята планированием концертов - требования певицы беспрецедентны(7)
Не прошло и нескольких месяцев после трагической гибели латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, как его бывшая жена, певица Анна Седокова, которая не смогла приехать на похороны Тиммы в Ригу, уже планирует новые выступления.
Согласно данным Telegram-канала SHOT, Седокова уже начала планировать публичные и частные выступления, хотя недавно она объявила, что находится в глубоком трауре на больничной койке и не планирует появляться на публике в течение нескольких месяцев, передает jauns.lv.
По информации SHOT, выступать певица готова только 40 минут за 1,5 млн рулей (около 14 200 евро) + 10%, в случае безналичной оплаты. Передвигаться Седокова хочет с охраной во время всего пребывания в городе.
От организаторов Анна требует гримерку с элитным алкоголем: по бутылке шампанского Moët & Chandon, коньяка Hennessy (0,5 л) и виски Macallan (0,5 л), разрешается заменить другими марками такого же уровня.
Из необычных требований — портрет Юрия Лозы. Однако это единственная вещь, за отсутствие которой Седокова не будет штрафовать оргов. Представитель певицы говорит, что у Анны есть личный портрет маэстро, который она якобы возит с собой на все выступления (на самом деле это просто пункт для проверки внимания заказчиков).
А вот если экс-участнице „ВИА Гры“ не предоставят визажиста и парикмахера, то желающий провести концертик влетит на штраф до 150 тысяч рублей (около 1400 евро), а выступление и вовсе будет отменено.
Анна Седокова была второй законной женой Яниса Тиммы, на которой он был женат в период с 2020 по 2024 год. Они развелись 9 декабря, за неделю до смерти Тиммы.
Трагическая смерть
Латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство в Москве. 27 декабря в Риге прошло прощание с ним. На похороны прилетели даже друзья мужчины из США, но его бывшая жена, российская певица Анна Седокова, с которой он срочно хотел поговорить в последние часы своей жизни, на прощании со спортсменом не присутствовала.
После смерти 32-летнего баскетболиста опорой для его семьи стала его первая жена Сана Оша. У пары, познакомившейся еще в школе и поженившейся в 2016 году, есть общий сын, которому сейчас шесть лет. Однако в 2019 году их союз распался, когда мужчина, переехавший играть в Москву, встретил в России поп-звезду Анну Седокову. Латвиец влюбился в певицу, и в 2020 году они поженились.
В октябре этого года Седокова решила развестись со своим латвийским мужем, а спустя два месяца Тимма покончил жизнь самоубийством. Одной из самых показательных деталей его смерти является то, что в последние часы своей жизни он якобы пытался связаться именно с Седоковой. На экране телефона покойного мужчины было сообщение с просьбой к бывшей жене перезвонить ему.
Седокова, которая была доставлена в больницу после смерти бывшего мужа, по сообщениям, все еще находится под наблюдением врачей. Неизвестно, когда певица сможет вернуться к нормальной жизни. Она написала прощальное послание Тимме на своих страницах в социальных сетях и призналась в вечной любви к покойному.