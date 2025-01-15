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15.01.2025, 13:00

Ну и сумма! Андрей Зевакин раскрыл, насколько улучшились его финансы благодаря инвестициям

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Андрей Зевакин
Андрей Зевакин
ФОТО: Marin Sild | Delfi Meedia

Блогер и музыкант Андрей Зевакин не только работает в сфере развлечений, но и активно занимается инвестициями, и его портфель акций уже некоторое время исчисляется шестизначными цифрами.

В свежем интервью Äripäev Андрей Зевакин (28) рассказывает о своих инвестициях, а также об уроках и принципах, которые он усвоил в мире финансов. Оказывается, за три года он смог вложить очень большую сумму денег, и его портфель вырос до четверти миллиона евро.

„В криптовалютах такого трейдинга больше, но я слежу за акциями с мыслью, что если одна из моих акций упала, то я ее пополню. Я не продаю, я постоянно покупаю“, - говорит Зевакин в интервью.

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