15.01.2025, 13:00
Ну и сумма! Андрей Зевакин раскрыл, насколько улучшились его финансы благодаря инвестициям(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Блогер и музыкант Андрей Зевакин не только работает в сфере развлечений, но и активно занимается инвестициями, и его портфель акций уже некоторое время исчисляется шестизначными цифрами.
В свежем интервью Äripäev Андрей Зевакин (28) рассказывает о своих инвестициях, а также об уроках и принципах, которые он усвоил в мире финансов. Оказывается, за три года он смог вложить очень большую сумму денег, и его портфель вырос до четверти миллиона евро.
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