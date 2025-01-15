Ну и сумма! Андрей Зевакин раскрыл, насколько улучшились его финансы благодаря инвестициям

В свежем интервью Äripäev Андрей Зевакин (28) рассказывает о своих инвестициях, а также об уроках и принципах, которые он усвоил в мире финансов. Оказывается, за три года он смог вложить очень большую сумму денег, и его портфель вырос до четверти миллиона евро.