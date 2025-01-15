Таллинн предоставит всем детям культурные билеты для бесплатного посещения музеев и других учреждений

„Культурный билет позволит всем детям дошкольного и школьного возраста участвовать в культурной жизни и станет важным шагом для расширения культурной аудитории“, – заявил вице-мэр Каарель Оя. Он добавил, что билет можно использовать для посещения образовательных программ городских культурных учреждений. „Предлагаемые экскурсии разнообразны, интересны и предназначены для всех возрастных групп“, – отметил Оя.

Образовательные программы предлагают филиалы Таллиннского городского музея: Музей городской жизни, музей укреплений Кик-ин-де-Кек, фотомузей, детский музей Miiamilla, музей Каламая, дом Петра I, музей народов Таллинна и галерея SEEK. Учебные группы также приглашают Таллиннская филармония, Таллиннские библиотеки, городской театр, зоопарк и ботанический сад, а также Таллиннский литературный центр (включая музеи А. Х. Таммсааре, Мати Унта и Эдуарда Вильде). Информацию об образовательных программах можно найти на сайте tallinn.ee/kultuur/tallinna-kultuuripilet и на сайтах учреждений, предлагающих эти программы.

„К сожалению, мы наблюдаем увеличение разрыва между желанием участвовать в культурной жизни и возможностями для этого. В прошлом году лишь 41% жителей Таллинна смогли посещать культурные события и учреждения в желаемом объеме. Треть опрошенных назвали финансовые трудности основным препятствием, и этот показатель растет. Мы надеемся, что культурный билет для молодежи станет следующим важным шагом после музейных воскресений и школьных концертов, улучшая доступность культурной жизни для жителей Таллинна“, – сказал Оя.