„Зови меня господином“. Восемь женщин обвинили известного писателя Нила Геймана в сексуализированном насилии

В публикации говорится, что первые обвинения в домогательствах, принуждении и сексуализированном насилии выдвинули в адрес Геймана две женщины в 2023—2024 годах. Затем с похожими заявлениями выступили еще несколько женщин, в том числе бывшая няня сына писателя Скарлетт Павлович.

Всего предполагаемых жертв восемь — две из них работали на Геймана, другие были его фанатками. Женщины подтвердили, что добровольно вступили в сексуальные отношения с писателем, однако утверждают, что он без их согласия применял некоторые практики БДСМ.

Судя по всему, речь идет об инцидентах в период, когда литератор жил в США, Великобритании и Новой Зеландии.

Скарлетт Павлович ранее рассказывала, что работала няней в семье Геймана, когда ей было 22 года: ее наняла жена писателя певица Аманда Палмер.

Девушка утверждает, что Гейман требовал обращаться к нему „хозяин“, а ее называл „рабыней“. Она пожаловалась на склонение к анальному и оральному сексу и заявила, что писатель пытался вступить с ней в половую связь в присутствии своего семилетнего сына. Несмотря на это, Скарлетт продолжала отношения с Гейманом, а перед увольнением подписала соглашение о неразглашении информации, за что получила более 9 тысяч долларов. Позднее она подала заявление в полицию на Геймана, но дело было закрыто.

Еще одна женщина по имени Кэролайн (она отказалась называть фамилию) также работала няней в семье Геймана и, по ее словам, вступила с ним в сексуальные отношения. Она тоже заявила, что однажды писатель „положил ее руку на свой пенис“ в присутствии своего спящего ребенка. Позже он якобы согласился заплатить ей 300 тысяч долларов за молчание.

Издание также приводит свидетельства нескольких фанаток Геймана. Они утверждали, что, хотя по своей воле вступали в отношения с писателем, время от времени пытались отказать ему в сексе, но тот их не слушал.