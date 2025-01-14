„Зови меня господином“. Восемь женщин обвинили известного писателя Нила Геймана в сексуализированном насилии
Еще несколько женщин обвинили известного британского писателя-фантаста Нила Геймана, автора романов „Звездная пыль“ и „Американские боги“, в сексуализированном насилии. Их истории приводит издание New York Magazine Vulture.
В публикации говорится, что первые обвинения в домогательствах, принуждении и сексуализированном насилии выдвинули в адрес Геймана две женщины в 2023—2024 годах. Затем с похожими заявлениями выступили еще несколько женщин, в том числе бывшая няня сына писателя Скарлетт Павлович.
Всего предполагаемых жертв восемь — две из них работали на Геймана, другие были его фанатками. Женщины подтвердили, что добровольно вступили в сексуальные отношения с писателем, однако утверждают, что он без их согласия применял некоторые практики БДСМ.
Судя по всему, речь идет об инцидентах в период, когда литератор жил в США, Великобритании и Новой Зеландии.
Скарлетт Павлович ранее рассказывала, что работала няней в семье Геймана, когда ей было 22 года: ее наняла жена писателя певица Аманда Палмер.
Девушка утверждает, что Гейман требовал обращаться к нему „хозяин“, а ее называл „рабыней“. Она пожаловалась на склонение к анальному и оральному сексу и заявила, что писатель пытался вступить с ней в половую связь в присутствии своего семилетнего сына. Несмотря на это, Скарлетт продолжала отношения с Гейманом, а перед увольнением подписала соглашение о неразглашении информации, за что получила более 9 тысяч долларов. Позднее она подала заявление в полицию на Геймана, но дело было закрыто.
Еще одна женщина по имени Кэролайн (она отказалась называть фамилию) также работала няней в семье Геймана и, по ее словам, вступила с ним в сексуальные отношения. Она тоже заявила, что однажды писатель „положил ее руку на свой пенис“ в присутствии своего спящего ребенка. Позже он якобы согласился заплатить ей 300 тысяч долларов за молчание.
Издание также приводит свидетельства нескольких фанаток Геймана. Они утверждали, что, хотя по своей воле вступали в отношения с писателем, время от времени пытались отказать ему в сексе, но тот их не слушал.
Одна девушка по имени Кендра Стаут заявила, что сексуальные контакты с литератором были „грубыми и болезненными“, и обвинила его в изнасиловании. Она обратилась в полицию в октябре 2024 года, но результаты расследования неизвестны. Другая, Кэтрин Кендал, также пожаловалась на принуждение к сексу и рассказала, что получила от Геймана 60 тысяч долларов за молчание.
Представители писателя отвергли обвинения и заявили, что все происходило по взаимному согласию, а БДСМ не запрещен законом.
Сам Гейман уже пятый год находится в процессе развода с Амандой Палмер, с которой состоял в открытом браке. В частности, бывшие супруги спорят из-за опеки над детьми.
После обвинений Геймана в сексуализированном насилии онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video отказался от производства третьего и финального сезона сериала „Благие знамения“ (Good Omens). Вместо полноценного сезона шоу завершится 90-минутным спецэпизодом. Гейман, соавтор оригинальной книги, не будет участвовать в производстве финала.
Источник: „Зеркало“